Học và làm theo Bác xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh

Học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, Ủy ban MTTQ tỉnh đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 thành một nội dung quan trọng trong chương trình phối hợp và thống nhất hành động; kịp thời ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện. Trong thực hiện, Ủy ban MTTQ các cấp gắn việc học tập và làm theo Bác với chương trình công tác Mặt trận, các cuộc vận động, phong trào thi đua như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Cụ thể hóa Chỉ thị số 05, Ủy ban MTTQ xã Đào Viên (thị xã Quế Võ) chọn khâu đột phá là phát huy quyền làm chủ, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ông Nguyễn Bá Đại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: "Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát" cùng với thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, MTTQ xã chú trọng phát huy vai trò giám sát của nhân dân qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 5 năm (2019-2024), MTTQ xã ban hành quyết định thành lập 44 Ban giám sát cộng đồng giám sát 44 công trình, dự án được triển khai trên địa bàn. Qua giám sát phát hiện 6 công trình có sai phạm, MTTQ xã kiến nghị đến chủ đầu tư xem xét, giải quyết, tổng số tiền khắc phục do sai phạm là hơn 190 triệu đồng, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân".

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Hằng năm, mỗi cán bộ Mặt trận đăng ký những việc làm theo gương Bác bằng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhân dân theo phương châm "tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ". Từ đó, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Ông Hoàng Tuấn Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Song Hồ (thị xã Thuận Thành) cho biết: "Noi gương Bác, cán bộ Mặt trận phường tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn bức xúc trong nhân dân để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ. Đồng thời phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Nhiều năm liền, MTTQ phường, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư được xếp loại vững mạnh; nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. 5 năm qua, nhân dân trong phường hiến hơn 130 m2 đất ở để mở rộng đường giao thông, hiến hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi công cộng, góp phần đưa địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao".

Học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra, chỉ trong vòng 1 tháng (từ 11-9 đến 11-10), Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Vận động Cứu trợ tỉnh tiếp nhận gần 27 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm; Ban Vận động Cứu trợ cấp huyện tiếp nhận hơn 14,9 tỷ đồng, góp phần chia sẻ, giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại do bão gây ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa được đẩy mạnh; an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo Bác, các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chú trọng lựa chọn việc làm trọng tâm, xây dựng mô hình điểm trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc MTTQ các cấp thực hiện việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu, góp phần đưa phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Mai Phương