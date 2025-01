Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 là: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh". Thực hiện chuyên đề này, các cấp ủy, chính quyền quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, coi văn hóa là sức mạnh nội sinh, góp phần làm cho văn hóa thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Một tiết mục trong chương trình "Hành trình di sản" tại Văn miếu Xích Ðằng (thành phố Hưng Yên).

Ngay từ đầu năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, nghiên cứu chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh" bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Qua đó, hàng nghìn cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt sâu sắc các nội dung của chuyên đề. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, đưa nội dung chuyên đề phát huy giá trị trong thực tiễn cuộc sống.

Ðồng chí Nguyễn Xuân Tiền, Bí thư Ðảng ủy xã An Viên (Tiên Lữ) cho biết: "Qua học tập chuyên đề, tôi nhận thức đầy đủ hơn về văn hóa, về vai trò quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội. Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng, chỉ đạo của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, Ðảng ủy, chính quyền xã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực như: Ðẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", nâng cao chất lượng làng văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy giá trị các di sản văn hóa… Xã An Viên tự hào có Ðền An Xá được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, Tháp đất nung và Bệ thờ đất nung được công nhận là bảo vật quốc gia, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái.

Tháng 11/2024, xã tổ chức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Thời gian tới, xã tiếp tục xác định không ngừng quan tâm phát triển văn hóa, khơi dậy sức mạnh nội sinh của văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Một dấu ấn trong năm 2024 là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Hội nghị Văn hóa với sự tham gia của gần 3 nghìn đại biểu. Hội nghị Văn hóa tỉnh Hưng Yên năm 2024 được tổ chức nhằm nhìn nhận, đánh giá, bàn sâu về lĩnh vực văn hóa của tỉnh với các mục tiêu: Cụ thể hóa các nội dung cốt lõi, trọng tâm của Hội nghị Văn hóa toàn quốc và triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng. Ðồng thời tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các quan điểm, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vị thế, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm. Từ đó, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong việc xây dựng văn hóa, con người Hưng Yên thời kỳ mới. Thông qua hội nghị, cổ vũ, động viên toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tỉnh Hưng Yên, nhất là các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, chung sức, đồng lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"; quán triệt quan điểm của Ðảng: "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển" (Cương lĩnh 2011), các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh xác định: Văn hóa là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh phát triển nhanh và bền vững với tinh thần "Văn hóa còn, thì dân tộc còn". Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển có nhiều chuyển biến tích cực. Các thiết chế văn hóa, thể thao, nhất là ở cơ sở từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đồng bộ hơn. Hoạt động văn hóa ngày càng phong phú, đa dạng góp phần quảng bá mảnh đất và con người Hưng Yên đến với bạn bè trong nước và quốc tế thông qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng, biểu diễn nghệ thuật, thư viện, phát hành phim và chiếu bóng... từng bước đổi mới cả nội dung và hình thức hoạt động đã góp phần nâng cao đời sống Nhân dân tại các địa phương. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp, từng bước thấm sâu vào ý thức của người dân, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia; truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng được khôi phục và phát huy; nhiều phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống trên địa bàn tỉnh được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Năm 2024, toàn tỉnh có 92,3% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 90,5% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa. Các giá trị mới về văn hóa, con người của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế dần được hình thành và khẳng định. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội ổn định để phát triển kinh tế. Ðầu tư cho lĩnh vực văn hóa từng bước được quan tâm hơn, xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, nhất là việc huy động nguồn lực để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, xây dựng và tổ chức hoạt động ở các thiết chế văn hóa cơ sở. Hoạt động giao lưu, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa địa phương với bạn bè trong nước và quốc tế được đẩy mạnh.

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, với nhận thức đúng đắn về vai trò và sứ mệnh đặc biệt quan trọng của phát triển văn hóa, đối với sự nghiệp cách mạng, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phát huy ý chí tự lực tự cường, năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Nghĩa