Hành trình đổi mới, ý nghĩa thời đại trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta đã đạt được thành công trong mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng,…

Sự thành công trong hành trình của Đổi mới là thực tiễn rõ nét cho sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cũng như niềm tin của dân nơi Đảng. Trong bài viết này, tác giả đi vào luận giải hành trình của Đổi mới và ý nghĩa thời đại của nó trong dựng xây một Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chủ nghĩa xã hội với ấm no, phồn thịnh rạng ngời.

Đảng ta vừa là người khởi xướng vừa là người lãnh đạo Đổi mới ở Việt Nam. Sự kiện này được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là "long trời lở đất". Đổi mới là sự kiện được ra đời trong một hành trình và bối cảnh lịch sử thật đặc biệt, để từ đó với những thành công đã đạt được của công cuộc Đổi mới, tác giả nêu lên ý nghĩa thời đại của sự kiện này đối với công cuộc "Đổi mới" tiếp theo của dân tộc Việt Nam, hướng tới một Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hành trình của Đổi mới nơi ý Đảng lòng dân hòa chung một nhịp đập

Nhắc đến sự kiện Đổi mới, chúng ta như được sống lại với những khoảnh khắc của lịch sử giữa những năm 1980, thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam, hay chúng ta suy tư, hồi tưởng đến dấu ấn lịch sử mang tên Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986). Chính trong những "cam go, quanh co" của lịch sử ấy thì ý Đảng và lòng dân lại cùng chung một nhịp đập thực hiện những bước đi của Đổi mới.

Những bước đi ấy là những chặng hành trình mà Đảng cần dân và dân luôn bên Đảng, đứng dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng để thực hiện những trọng trách lớn lao dựng xây một Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời của ngày hôm nay, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đầu những năm 1980, với những khó khăn trong nước cũng như những khó khăn của khối các nước Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, Đảng ta đã họp, phân tích tình hình trong nước, thế giới để đề ra Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV (8/1979) với chủ trương động viên, khuyến khích mọi người lao động, mọi năng lực sản xuất và thành phần kinh tế gia tăng sản xuất, cải thiện các nhu cầu đời sống đang hết sức khó khăn trong nhân dân.

Tiếp sau đó Trung ương Đảng đã họp và ra Chỉ thị số 100 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/1/1981 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp đã tạo ra bước phát triển to lớn trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một trong những nghị quyết đầu tiên của Đảng mở ra một hướng đi mới trong việc hỗ trợ thúc đẩy sản xuất trong nước để giải quyết những thách thức, khó khăn, cải thiện đời sống cho nhân dân.

Đầu thập niên 1980, tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta vẫn rất khó khăn và căng thẳng, lạm phát đã tăng lên mức phi mã đặc biệt sau hai cuộc tổng điều chỉnh giá - lương - tiền.

Tất cả những khó khăn về kinh tế - xã hội ở nước ta lúc bấy giờ đều có nguyên nhân chủ quan và khách quan được Đảng ta nhìn nhận và đánh giá trong các Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội VI như sau: "Chúng ta vừa chủ quan nóng vội, vừa bảo thủ trì trệ, trong thực tế hai mặt đó cùng tồn tại và đều cản trở bước tiến của cách mạng".

Đứng trước những thời khắc của lịch sử, Đảng ta với sứ mệnh của mình có vai trò là người dẫn dắt, lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đã thực sự thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân, thấu hiểu sâu sắc thực tiễn của cách mạng Việt Nam để từ đó kịp thời đề ra đường lối Đổi mới một cách đúng dắn - kịp thời - phù hợp - sát với tất yếu lịch sử, để khẳng định Đảng ta vừa là Đảng của giai cấp nhưng cũng đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam, ở đó Đảng và nhân dân cùng một ý chí, một niềm tin son sắc vào tương lai xây dựng một Việt Nam phồn thịnh rạng ngời trong tương lai.

Ý nghĩa thời đại và bài học kinh nghiệm của Đổi mới trong Kỷ nguyên mới

Nhìn sâu vào bên trong của sự kiện Đổi mới, chúng ta sẽ thấy rằng tư duy đổi mới, sáng tạo mang tính đột phá của Đảng luôn xuyên suốt ngay từ khi thành lập Đảng, cũng như trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sự thành công của sự kiện Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là bài học có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn minh chứng cho tính đúng đắn sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là sự khẳng định cho một tinh thần mà mới đây Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định trong Bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X: "Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân; nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, đường lối của Đảng; mọi sự phấn đấu của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị chỉ có ý nghĩa khi người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Những hình ảnh trên cao thể hiện Hà Nội đang phát triển không ngừng, thể hiện nhịp độ của một thành phố sáng tạo (Ảnh: Hữu Nghị).

Sự thắng lợi sau 40 năm công cuộc Đổi mới ở Việt Nam ngày hôm nay là những bài học kinh nghiệm quý báu có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho Việt Nam tiếp tục Đổi mới trong Kỷ nguyên mới.

Bài học đầu tiên; bài học về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Đổi mới ở Việt Nam không phải là sự "đổi màu". Đổi mới ở Việt Nam luôn phải nhất quán tinh thần không từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà cần có sự nhận thức đúng đắn sát thực hơn tình hình thực tiễn của đất nước để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với các quy luật kinh tế, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị và xã hội để làm rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc lãnh đạo cách mạng nước ta phù hợp với quy luật lịch sử xã hội loài người.

Do đó Đổi mới ở Việt Nam là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn, được xây dựng hiệu quả hơn và đặc biệt tạo ra sự khác biệt cũng như những "kháng thể mạnh mẽ" để vượt qua những trở lực mang tên "khủng hoảng", từ đó hướng tới một xã hội đẹp giàu phồn thịnh, rạng ngời như ngày hôm nay mà nhân dân ta đang chứng kiến, đang làm chủ và đặc biệt đang được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp đó.

Bài học thứ hai; về nghệ thuật lãnh đạo và vận dụng thời cơ vào Đổi mới. Đổi mới được thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, nhưng vẫn phải đảm bảo có sự kế thừa, có những bước đi phù hợp, với các hình thức và các bước thực hiện đúng đắn.

Thành công của Đổi mới sau 40 năm đã cho thấy phải đổi mới từ nhận thức, tư duy đến hoạt động thực tiễn của đời sống kinh tế xã hội, trong đó phải bắt đầu từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội,…

Giải quyết tốt mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn, lý luận là soi đường cho thực tiễn, những thực tiễn là tiêu chuẩn để "kiểm thảo" lý luận cũng như bổ sung cho lý luận, đó là mối quan hệ biện chứng mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra, Đảng ta đã vận dụng một cách sáng tạo trong Đổi mới.

Bài học thứ ba; về Đảng dựa vào dân, khơi dậy sức mạnh trong nhân dân phát huy nội lực dân tộc với nhân tố thời đại đưa cả dân tộc Việt Nam vững tin theo Đảng.

Nhìn lại sau gần bốn thập kỷ của Đổi mới của chặng hành trình Đảng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu to lớn hay nói một cách khác Đảng dẫn dắt, đồng hành cùng dân tộc trên chặng đường kiến tạo nên những mốc so của lịch sử trong thời đại mới.

Cơ sở mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: Mạnh Quân).

Như vậy có thể nhận thấy ở đây là Đảng lãnh đạo toàn dân tộc Việt Nam phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc (thống nhất trong Đảng - thống nhất trong nhân dân - thống nhất giữa Đảng và nhân dân - thống nhất giữa dân tộc và nhân loại) tạo thành một kết tinh cao nhất của sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để từ đó khẳng định một chân lý sáng ngời Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của dân tộc Việt Nam.

Bài học thứ tư; về sự lựa chọn và giải quyết một cách đúng đắn, sáng tạo giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Ảnh: Mạnh Quân).

Đảng đã lựa chọn Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa để đi đến thành tựu như ngày hôm nay.

Sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam với công cuộc Đổi mới toàn diện nền kinh tế, chính trị xã hội của đất nước với phương châm đổi mới kinh tế gắn với đổi mới chính trị và xã hội có nghĩa là sự lựa chọn đổi mới kinh tế đi trước, từng bước đổi mới về chính trị và xã hội (Mối quan hệ giữa biện chứng kinh tế và chính trị) là minh chứng rõ nét và sáng tỏ cho điều này.

Bài học thứ năm; về khơi dậy khát vọng hùng cường, vươn mình trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên của một dân tộc phồn vinh, rạng ngời.

Đảng đã xác định và nắm bắt đúng thời cơ để đất nước vươn mình cùng dân tộc trong Kỷ nguyên mới hướng tới chủ nghĩa xã hội, một xã hội của phồn vinh, rạng ngời. Việc xác định đúng và trúng mục tiêu, thời cơ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cách mạng để dân tộc ta bước vào một Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc khi chúng ta đã có những điều kiện chín muồi về thế và lực, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để có thể thực hiện một cuộc cách mạng Đổi mới trong Đổi mới xây dựng một Việt Nam phồn thịnh, rạng ngời.

Như vậy có thể thấy qua hành trình của Đổi mới với những thành tựu đã đạt được của gần 40 năm Đổi mới với những thành công cùng bài học kinh nghiệm đã minh chứng cho thấy một chân lý đúng đắn là niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố. Từ niềm tin đó cho thấy sự thống nhất và đoàn kết nơi nhân dân và Đảng để dựng xây thế trận lòng dân, thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi sướng và lãnh đạo, từ đó tạo nền móng vững chắc, tạo thế và lực cho đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, một kỷ nguyên phồn thịnh, rạng ngời.

Bá Giáp - Thạch Nhâm Linh