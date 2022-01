Hà Nội ra quân cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Tết Nguyên đán

Dân trí Sáng 6/1, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức phát động ra quân "Năm An toàn giao thông 2022" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Lễ ra quân sáng 6/1 (Ảnh: TTXVN). Phát biểu phát động lễ ra quân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) Phạm Bình Minh - yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia, các Bộ, ngành, đoàn thể và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả với kế hoạch Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ cấp Trung ương đến tận cấp cơ sở ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2022. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Kế hoạch; phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2021; khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh. Cũng tại buổi lễ, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm của nhân dân Thủ đô thực hiện "Năm An toàn giao thông 2022" và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022. Phúc Lâm