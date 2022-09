Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư làm Cục phó C06

Chiều 27/9, tại trụ sở Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Vũ Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng C06.

Đại tá Vũ Văn Tấn (trái) nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: Kiên Phạm).

Mới đây, C06 cũng có nhiều sự thay đổi về nhân sự cấp lãnh đạo cục. Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng C06 thay Trung tướng Tô Văn Huệ nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng C06, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Vũ Văn Tấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư từ tháng 3/2021, trước đó là Phó Giám đốc.

Thời điểm ông Tấn làm lãnh đạo trung tâm, đơn vị này tham gia thực hiện hai dự án lớn: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Trung tâm cũng triển khai thành công "chiến dịch" cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân.