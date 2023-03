Giám đốc Sở Nội vụ được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Với đa số phiếu thuận, bà Vũ Thu Hà - Giám đốc Sở Nội vụ được HĐND TP Hà Nội bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong sáng 10/3, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Chử Xuân Dũng.

Bà Vũ Thu Hà sinh ngày 2/12/1972. Bà có trình độ ThS Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Bà Vũ Thu Hà là Thành ủy viên, Ủy viên Đảng đoàn HĐND Thành phố; Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà từng là giáo viên trường trung học cơ sở Ái Mộ, Gia Lâm. Trước đó, bà Vũ Thu Hà là Chủ tịch UBND quận Long Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo Quyết định số 628/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành ngày 4/2/2016.

Hiện Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Trần Sỹ Thanh và 6 phó Chủ tịch UBND TP gồm; ông Dương Quốc Tuấn, Hà Minh Hải, Nguyễn Trọng Đông, Nguyễn Mạnh Quyền và ông Lê Hồng Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp được luân chuyển từ năm 2014). Bà Vũ Thu Hà là nữ phó chủ tịch duy nhất trong 6 người.

Cuối tháng 12/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng để điều tra sai phạm liên quan đến vụ án "chuyến bay giải cứu" xảy ra ở Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ngày 13/1/2023, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chử Xuân Dũng.