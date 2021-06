Giám đốc Công an Hưng Yên làm Cục trưởng Viễn thông và Cơ yếu Bộ Công an

Dân trí Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an.

Ngày 29/6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Hưng Yên. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đã trao các quyết định: Điều động Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an; Giao Đại tá Phạm Văn Đôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách Công an tỉnh Hưng Yên đến khi có Giám đốc Công an tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Đăng Khoa và Đại tá Phạm Văn Đôn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Đại tá Phạm Đăng Khoa trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên; đồng thời mong muốn, ở vị trí công tác mới, ông Khoa cần nhanh chóng nắm bắt công việc, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và trong sinh hoạt, góp phần xây dựng tập thể Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đáp lời sau phát biểu của Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Đại tá Phạm Đăng Khoa cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương trong lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên. Trên cương vị công tác mới, ông hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, giữ vững lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị; tích cực trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, phát huy đoàn kết nội bộ, đóng góp trí tuệ, công sức cùng Đảng ủy, lãnh đạo và tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Viễn thông và Cơ yếu - Bộ Công an phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Dương