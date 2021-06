Giám đốc Công an Đắk Nông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

Dân trí Với 100% số phiếu bầu của đại biểu HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Mở đầu kỳ họp, Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo về kết quả bầu cử đồng thời xác nhận tư cách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 với 52 đại biểu.

Ông Lưu Văn Trung (thứ hai từ phải qua) và Hồ Văn Mười (bên trái) được bầu làm Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy - làm Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông khóa IV. Ông Y Quang B'Krông và bà Mai Thị Xuân Trung được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thông qua tờ trình, giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Nông, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông - làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Lê Văn Chiến - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - làm Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. Ông Lê Trọng Yên và bà Tôn Thị Ngọc Hạnh tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Hồ Văn Mười (SN 1969, tại Quảng Nam) được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông vào tháng 12/2019. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ này, ông Hồ Văn Mười là Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Cuối tháng 6/2021, ông Mười cũng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

