Gia Lai điều động, phân công nhiều cán bộ chủ chốt

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động, phân công ông Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giữ chức Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định ông Huỳnh Minh Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Pưh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao quyết định nhân sự mới (Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai).

Ông Tống Thới Mốc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Ia Grai;

Ông Lý Anh Sang, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Chư Sê.

Ông Phạm Minh Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa giữ chức Giám đốc Sở TN&MT.

Các cán bộ được điều động, chỉ định sẽ nhận nhiệm vụ tại các địa phương, sở ngành từ ngày 20/4.

Tại kỳ họp, Tỉnh ủy Gia Lai thông tin, trong quý I năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương có nhiều khởi sắc. Theo đó, chỉ số GRDP đạt hơn 5,9%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt hơn 1.600 tỷ đồng. Tình hình thu hút khách du lịch của tỉnh khởi sắc; an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Gia Lai tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng dịch vụ công, cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.