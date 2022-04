"Trong chiều 11/4, lưu lượng phương tiện tại khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi tăng rất cao. 100% cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác như thanh tra giao thông, công an quận điều tiết giao thông để duy trì trật tự, an toàn, đảm bảo giao thông thông suốt", lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết.