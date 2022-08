Đoàn đại biểu Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2022), sáng 19/8, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Quốc Chính).

Đoàn viếng Lăng do Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu (Ảnh: Quốc Chính).