Điều chỉnh địa giới khu vực giáp ranh thuộc 3 quận của Hà Nội

Dân trí Sáng 27/4, UB Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập, điều chỉnh địa giới một số đơn vị hành chính tại Hà Nội. Việc điều chỉnh liên quan đến quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên bố khai mạc phiên họp 55 của UB Thường vụ Quốc hội sáng nay, 27/4/2021.

Quận Bắc Từ Liêm có 13 phường, gồm: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Thụy Phương, Tây Tựu, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo, Phú Diễn, Phúc Diễn, Minh Khai, Thượng Cát. Trong đó, phường Cổ Nhuế 1 có diện tích 232,6 ha, dân số 45.274 người.

Quận Nam Từ Liêm có 10 phường, gồm: Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Phương Canh, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương, Mễ Trì. Trong đó, phường Mỹ Đình 2 có diện tích 196,13 ha, dân số 32.000 người.

Quận Cầu Giấy có 8 phường, gồm: Yên Hòa, Trung Hòa, Mai Dịch, Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Nghĩa Đô, Nghĩa Tân. Trong đó, phường Nghĩa Tân có diện tích 57,33 ha, dân số 22.207 người. Phường Nghĩa Tân đang quản lý 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm;

Phường Mai Dịch có diện tích 199,76 ha; dân số 40.511 người. Phường Mai Dịch đang quản lý tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19-8 thuộc địa giới hành chính của phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Phương án được Hà Nội đề xuất là điều chỉnh toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên của 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân của phường Nghĩa Tân (gồm các tổ: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32) đang thuộc địa giới hành chính của phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) về địa giới của phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) quản lý. Diện tích điều chỉnh địa giới 10,32 ha; dân số 6.096 người.

Điều chỉnh toàn bộ phần diện tích đất tự nhiên của tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19-8 của phường Mai Dịch đang thuộc địa giới của phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm về địa giới của phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy quản lý. Diện tích điều chỉnh địa giới 1,86 ha; dân số 703 người.

Đối với tổ dân phố Hoàng 4 của phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (trước đây là thôn Hoàng 4 của xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm) nằm giữa các tổ dân phố Bắc Nghĩa Tân do phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy quản lý giữ nguyên hiện trạng.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ trình UB Thường vụ Quốc hội đề xuất điều chỉnh địa giới liên quan tới 3 quận của Hà Nội.

Trình đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính tại các phường, quận này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu lý do, thực tế quản lý dân cư ngoài địa giới hành chính nêu trên của các phường Nghĩa Tân, Mai Dịch (quận Cầu Giấy) đã gặp không ít tồn tại bất cập, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, do sự chồng chéo về thẩm quyền trong công tác quản lý cư trú, đảm bảo an ninh trật tự và việc quản lý hành chính trên các lĩnh vực khác như quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, văn hóa, y tế, giáo dục; đồng thời, làm ảnh hưởng đến người dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và thực hiện các nghĩa vụ của công dân đối với cơ quan nhà nước ở địa phương.

Tại các buổi tiếp xúc của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội với nhân dân sinh sống tại 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân và tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19-8, nhân dân của các tổ dân phố đều có nguyện vọng được chính thức điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính về quận Cầu Giấy quản lý.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, việc điều chỉnh địa giới toàn bộ diện tích đất tự nhiên tại 8 tổ dân phố khu vực Bắc Nghĩa Tân từ phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm) về phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) và toàn bộ diện tích đất tự nhiên tại tổ dân phố số 28 - tập thể Bệnh viện 19-8 từ phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm) về phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) là cần thiết, nhằm giải quyết cơ bản những vướng mắc về việc quản lý các tổ dân phố nêu trên theo đúng quy định pháp luật về địa giới hành chính và được sự đồng thuận của nhân dân trong khu vực.

Thẩm tra đề án của Chính phủ, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, đặc biệt là mong muốn, nguyện vọng của người dân và bảo đảm tính ổn định trong quản lý hành chính, đa số ý kiến thành viên UB Pháp luật tán thành với phương án của Chính phủ đề nghị UB Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính tại các khu vực có liên quan để tránh ảnh hưởng, xáo trộn đến đời sống của nhân dân.

Sau khi thảo luận, 100% Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành với đề án Chính phủ trình.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, Hà Nội cần làm ngay những việc cần thiết liên quan đến thủ tục hành chính để đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn mới được điều chỉnh.

Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính liên quan tới 3 quận của Hà Nội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Phương Thảo