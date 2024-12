Điểm sáng trong học tập và làm theo Bác

Huyện Hạ Lang duy trì sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ 2 tuần đầu hằng tháng.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Hạ Lang lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua. Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác ngày càng lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hằng năm, huyện triển khai nghiêm túc việc học tập các nội dung chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau học tập có định hướng rõ việc đăng ký "làm theo" gương Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của cán bộ, đảng viên.

Năm 2024, Huyện ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, tổ chức quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề năm 2024 đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xác định nội dung đột phá, những hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Huyện tổ chức tiếp sóng hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2024 với 403 đại biểu tham dự, trong đó, 1 điểm cầu huyện với 63 đại biểu; 13 điểm cầu xã, thị trấn với 340 đại biểu tham dự. Tiếp tục chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai học tập; tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Để cụ thể hóa việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, huyện lựa chọn nội dung đột phá "Quán triệt, triển khai và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy định, điều lệnh, quy ước, hương ước của địa phương", từ đó các cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy chế làm việc, quy định, điều lệnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với điều kiện hiện nay và ban hành nghị quyết về thực hiện xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các dân tộc huyện giai đoạn 2024 - 2030. Tiến hành rà soát lại hương ước, quy ước của các xóm trên địa bàn và xây dựng hương ước mẫu triển khai làm điểm tại cơ sở một xóm, từ đó nhân rộng tới các cơ sở xóm trên địa bàn huyện thực hiện đảm bảo văn minh, phù hợp với tình hình hiện nay.

Điểm nổi bật từ việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực là công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quý Hà Trung Tiến cho biết: Từ những giải pháp đồng bộ của huyện đến cơ sở, 10 tháng năm 2024, Đảng ủy xã thực hiện tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, tổ chức các hội nghị triển khai nhiệm vụ theo quy định, đảm bảo chất lượng.

Lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong xã cùng thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2024. Kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm vụ, báo công... dưới cờ Đảng thiêng liêng của Tổ quốc, huyện xây dựng và duy trì kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ sáng thứ Hai tuần đầu hằng tháng; các nội dung tổ chức trực tuyến từ huyện đến xã gồm 15 điểm cầu: chào cờ; thông tin tình hình thế giới, tình hình trong nước, tỉnh, huyện; đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của tháng trước, triển khai phương hướng, nhiệm vụ của tháng; xem video gương tổ chức, cá nhân học và làm theo Bác; đánh giá nhận xét buổi chào cờ.

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn huyện xuất hiện các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như: "Phòng làm việc kiểu mẫu" của Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Lang; "Liên gia tự quản" của Trưởng Công an xã An Lạc; "Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh biên giới" của tập thể Đội An ninh Công an huyện Hạ Lang; giúp đỡ nhau ngày công lao động trong lao động sản xuất, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở...

Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, đoàn thể, chính trị - xã hội được tập trung, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tích cực. Các cấp, ngành tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 21/22 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai đồng bộ, công tác quy hoạch các xã, thị trấn, điều chỉnh quy hoạch các công trình, dự án đạt kết quả, hoàn thành giải phóng mặt bằng đường tỉnh 208 và từng bước tháo gỡ khó khăn dự án chợ trung tâm huyện; từng bước chỉnh trang bộ mặt đô thị.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư du lịch trên địa bàn huyện được quan tâm đẩy mạnh, các công trình tâm linh, điểm du lịch đang được đầu tư, tôn tạo; tổ chức Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia; các chế độ, chính sách, hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia...

Thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 25/6/2021 của Tỉnh ủy về nghiên cứu, biên soạn và xuất bản các ấn phẩm lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành giai đoạn 2021 - 2025, huyện có 13/13 công trình lịch sử Đảng bộ xã được xuất bản, là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành Đề án số 02-ĐA/TU và hoàn thành sớm hơn so với lộ trình đề ra 2 năm. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, thực hiện quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, đảng viên. Năm 2023 kết nạp 121/115 đảng viên mới, đạt 105,2% kế hoạch.

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, năm 2023, Đảng bộ huyện vinh dự là 1 trong 4 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen Đảng bộ đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2023, được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.Theo Bí thư Huyện ủy Hạ Lang Vũ Khắc Quang, để việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa lớn và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết về thực hiện xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các dân tộc huyện giai đoạn 2024 - 2030. Tiến hành triển khai thông qua hương ước mới tại 97/97 xóm đảm bảo văn minh, phù hợp với tình hình hiện nay, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cấp ủy các cấp, đặc biệt là người đứng đầu phát huy trách nhiệm chủ động, sáng tạo, kiên trì, sâu sát, cụ thể để đưa việc học và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện chủ động nghiên cứu, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác để xây dựng, phát triển trong thực tiễn.

Hồng Chuyên