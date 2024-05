Đề xuất đại tướng được bố trí thuê biệt thự công vụ rộng 450-500m2

Trong hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ vừa gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng cho biết quy định áp dụng với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được nêu tại Nghị định số 76/2016 và Nghị định số 18/2013 của Chính phủ.

Luật Nhà ở năm 2023 (đang được đề xuất có hiệu lực sớm, từ ngày 1/7) không giao cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Bộ Tư pháp đã có văn bản đề nghị quy định tiêu chuẩn nhà ở công vụ 2 Bộ này tại dự thảo quyết định trên.

Do đó, tại dự thảo, Bộ Xây dựng đã bổ sung tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn nhà ở công vụ của bộ, ngành cơ quan trung ương và địa phương.

Tòa biệt thự 2 tầng, 2 mặt tiền trên khu đất rộng 2.000m2 tại phố Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Với Bộ Quốc phòng, dự thảo đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Đại tướng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ, đảm bảo tiêu chuẩn (cao không quá 4 tầng có khuôn viên sân, vườn, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, đảm bảo hệ thống an ninh, bảo vệ), diện tích đất khuôn viên 450-500m2.

Biệt thự công vụ được trang bị nội thất (không gắn liền với nhà ở công vụ) 350 triệu đồng.

Tổng Tham mưu trưởng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ diện tích đất khuôn viên từ 300m2 đến dưới 350m2; kinh phí tối đa thiết bị nội thất là 300 triệu đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Giám đốc, Chính ủy Học viện Quốc phòng, Đô đốc Hải quân và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng, được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà liền kề 200-250m2 hoặc căn hộ chung cư 145-160m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất là 250 triệu đồng.

Chủ nhiệm, Chính ủy Tổng cục; Tư lệnh, Chính ủy Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng; Phó Đô đốc, Chuẩn Đô đốc Hải quân và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Trung tướng, Thiếu tướng, được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ: Nhà ở liền kề 120-150 m2; căn hộ chung cư từ 100m2 đến dưới 145m2. Định mức tối đa thiết bị nội thất khoảng 250 triệu đồng.

Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh và tương đương; sĩ quan giữ chức vụ, chức danh có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá, Thượng tá được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80m2 đến dưới 100m2; thiết bị nội thất không gắn liền với nhà ở công vụ 150 triệu đồng.

Đối với Bộ Công an, dự thảo đề xuất Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Bộ trưởng Bộ Công an, sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Đại tướng được bố trí cho thuê biệt thự (cao không quá 4 tầng), khuôn viên 450-500m2, có hàng rào và lối ra vào riêng biệt, đảm bảo hệ thống an ninh. Định mức kinh phí tối đa thiết bị nội thất là 350 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ Công an (là Ủy viên trung ương Đảng), sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Thượng tướng được bố trí cho thuê một trong hai loại hình là nhà ở liền kề 200-250m2 hoặc chung cư 145-160m2 đảm bảo yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Công an (không là Ủy viên Trung ương Đảng); sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm là Trung tướng, Thiếu tướng được bố trí cho thuê một trong hai loại hình: Nhà liền kề 120-150 m2; chung cư 100m2 đến dưới 145m2.

Cục trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các Học viện Công an nhân dân, Hiệu trưởng các trường Công an nhân dân, Giám đốc các Bệnh viện Công an nhân dân và tương đương trở lên; sĩ quan giữ chức vụ có cấp bậc quân hàm cao nhất là Đại tá được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80m2 đến dưới 100m2. Kinh phí tối đa trang thiết bị nội thất 150 triệu đồng.