Đánh giá thế nào việc công an, bộ đội "đi chợ", giúp dân chống dịch?

Dân trí Hai vị tướng, một là Chánh Văn phòng Bộ Công an, một là Cục trưởng Cục tuyên huấn Bộ Quốc phòng cùng khẳng định, cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực hết mình khi "Nam tiến" giúp TPHCM chống dịch…

Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu nhiều con số về các đợt tăng cường cán bộ giúp TPHCM chống dịch (Ảnh: Nguyễn Quân).

Tại cuộc họp báo Chính phủ tối 6/9/2021, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an khẳng định, thực tế, sự hiện diện của lực lượng quân đội, công an khi tham gia chống dịch đã quá rõ ràng.

Ông Xô nhắc lại bối cảnh, khi tình hình dịch bệnh tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đã nguy cấp như vậy, lực lượng tại chỗ dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn quá tải với lượng công việc nên Trung ương đã huy động thêm công an, quân đội "Nam tiến", chi viện cho các địa phương.

Với Bộ Công an, tướng Xô cho biết, kể từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay, công an các địa phương phía nam đã huy động tối đa quân số tham gia chống dịch với trên 200.000 cán bộ, chiến sĩ, tham gia trên tất cả trận tuyến.

"Rất nhiều cán bộ chiến sĩ, nhiều đơn vị 3 tháng nay không nghỉ ngơi" - ông Xô chia sẻ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc hỗ trợ TPHCM và các tỉnh phía Nam chống dịch, Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ và hơn 2.500 học viên các trường công an tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ nhân dân cùng hơn 600 cán bộ y tế công an tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19 ở TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Sáng 6/9, hơn 900 cán bộ chiến sĩ công an, các lực lượng đã vào hỗ trợ cho 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An chống dịch, xuất phát từ đề nghị của các địa phương.

"Sự hiện diện của công an trên các lĩnh vực đã rõ, hiệu quả thì để nhân dân và các cấp ủy, chính quyền đánh giá. Còn công an nỗ lực hết mình, làm mọi việc để ngăn chặn dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc sống của người dân sau khi dịch giảm đi" - người phát ngôn Bộ Công an cho rằng, việc đánh giá cụ thể thì để dư luận, người dân thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng trao đổi với báo chí tại cuộc họp báo (Ảnh: Nguyễn Quân).

Cùng thông tin về vấn đề này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng cho biết, trước diễn biến dịch phức tạp ở TPHCM và các tỉnh phía Nam, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ để tăng cường hỗ trợ cho địa bàn này, với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất cùng các lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các lực lượng duy trì hàng nghìn tổ chốt, trong đó có 1.900 tổ chốt kiểm soát ở tuyến biên giới để kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép, duy trì hàng nghìn chốt trong nội địa để tổ chức tuần tra, kiểm soát, làm nhiệm vụ phục vụ việc cách ly tập trung ở các khu phong tỏa, góp phần thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, hạn chế người ra đường làm lây lan dịch bệnh…

Cũng theo Thiếu tướng Đức, Bộ Quốc phòng cũng triển khai 190 khu cách ly tập trung, các đơn vị đã nhường doanh trại đảm bảo việc ăn ở cho 190.000 lượt người; kịp thời điều động hàng nghìn y bác sĩ, kỹ thuật viên; điều động 600 tấn vật tư trang thiết bị y tế, thuốc men chi viện cho TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Bộ đã thành lập 11 bệnh viện dã chiến và truyền nhiễm và trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 với quy mô khoảng trên 6.000 giường bệnh để chia sẻ, hỗ trợ, giảm áp lực cho hệ thống y tế của địa phương.

Ngoài ra, quân đội đã triển khai 600 tổ quân y các phường, xã để cơ động chống dịch. Riêng TPHCM có khoảng 475 tổ quân y tham gia các tổ y tế lưu động của 312 cơ sở.

Bên cạnh đó, quân đội là lực lượng chính giúp vận chuyển hàng chục tấn vắc xin, tổ chức các tổ quân y tiêm vắc xin, tổ xét nghiệm lưu động, thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Về việc tham gia vận chuyển hàng hóa, cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải giãn cách, Cục trưởng Cục tuyên huấn nhắc tới những hình ảnh vui được đăng tải trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, bộ đội bình thường thì túi quân trang đựng thư, đựng súng, nay thì quanh người giắt đầy cà chua, cà rốt, su hào… phục vụ người dân.

"Nhiều cán bộ chiến sĩ có người thân mất, có vợ con nhiễm bệnh vẫn không thể về nhà. Nhiều bác sỹ quân y vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Bắc Ninh, Bắc Giang lại lập thức hành quân vào Nam chống dịch. Cũng có những cán bộ, chiến sĩ của chúng tôi đã bị nhiễm bệnh, đã hy sinh" - tướng Đức nhấn mạnh, thời gian tới Quân ủy Trung ương xác định tiếp tục tăng cường huấn luyện để bộ đội tác chiến, giúp người dân chống dịch tốt hơn, hiệu quả hơn.

