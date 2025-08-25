Đại úy CSGT làm nhiệm vụ A80 dưới mưa lớn được người dân che ô

Ngày 24/8, trên mạng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ A80 trên đường, tuy nhiên lúc này trời đổ mưa rất lớn, anh CSGT vẫn đứng làm nhiệm vụ.

Thấy vậy, một người phụ nữ đã cầm ô, chạy ra chỗ cán bộ CSGT đứng trên đường và che cho anh này. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút 10 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút 10 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Qua tìm hiểu được biết, đoạn clip nêu trên do người dân ghi lại tại khu vực đường Phan Đình Phùng (xã Đan Phượng, Hà Nội) vào chiều 24/8.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Văn Luyến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, cán bộ CSGT đứng làm nhiệm vụ trong video trên mạng là Đại uý Nguyễn Thanh Bình (SN 1987, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, tăng cường cho Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A80).

Hình ảnh người phụ nữ dùng ô che cho Đại úy CSGT làm nhiệm vụ dưới trời mưa lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Trung tá Luyến, vào chiều 24/8, Đại uý Bình được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe chở các khối quân nhân tham gia diễu binh tại khu vực 90 Phan Đình Phùng. Tới khoảng 15h cùng ngày, trời bất ngờ đổ mưa.

Tuy nhiên, khi thấy đoàn diễu binh đã gần đến vị trí bảo vệ, Đại úy Bình không rời vị trí để mặc áo mưa, chấp nhận ướt mưa để hoàn thành nhiệm vụ.

"Chứng kiến hình ảnh đó, một người phụ nữ trong đoàn người đứng xem đã chạy đến, dùng ô che cho Đại úy Bình tiếp tục công việc. Khoảnh khắc này đã được ghi lại, lan toả mạnh mẽ trên mạng xã hội, chỉ trong thời gian ngắn đã có 10 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ", Trung tá Luyến nói.