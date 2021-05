Đại tá Phạm Thế Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Dân trí Sáng 22/4, Bộ Công an thông báo quyết định về việc điều động Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó trọng trách mới.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu trên cương vị công tác mới, Đại tá Phạm Thế Tùng nêu cao tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; khẩn trương tiếp nhận bàn giao, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng.

Tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tin tưởng với phẩm chất, năng lực, trình độ, Đại tá Phạm Thế Tùng sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đại tá Phạm Thế Tùng nhanh chóng ổn định và bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, sâu sát, gương mẫu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết, cộng sự trong tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Trước mắt, triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh covid 19; phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang triển khai tốt các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2021.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với tân Giám đốc xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; được HĐND tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Phạm Thế Tùng, sinh năm 1972, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên; ông tốt nghiệp thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Đại tá Phạm Thế Tùng từng trải qua nhiều cương vị công tác tại Công an tỉnh Hưng Yên như: Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh vào năm 2019.

Nguyễn Phê