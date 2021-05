Đại tá Nguyễn Trọng Dũng làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

Dân trí Đại tá Nguyễn Trọng Dũng (SN 1966) quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa được trao quyết định giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định cho tân Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (bên phải).

Ngày 12/5, tại Công an tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Trọng Dũng (SN 1966, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội - Phó Giám đốc Công an tỉnh) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Cũng tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Đoàn Minh Lý - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long giữ chức vụ Phó Cục Trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và cống hiến của Đại tá Đoàn Minh Lý trong thời gian công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Long và chúc mừng Đại tá Nguyễn Trọng Dũng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành đã bày tỏ sự tin tưởng đối với Đại tá Nguyễn Trọng Dũng và Đại tá Đoàn Minh Lý trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Trọng Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và tiếp thu toàn bộ những ý kiến, chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Ông Dũng nêu quyết tâm sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt toàn lực lượng trong Công an tỉnh Vĩnh Long hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lan Anh