Dân trí Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền phân giới, cắm mốc năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi".

Đây là cuộc thi do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định thắng lợi của những chủ trương, đường lối và những nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước, của các địa phương trong việc triển khai Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật biên phòng Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thí sinh có thể tham gia bằng hình thức trực tuyến từ nhiều nền tảng. Cụ thể, thí sinh có thể truy cập vào trang biencuongtoquoc.vn để đăng ký tham gia và dự thi. Cùng với đó, thí sinh có thể tải ứng dụng Thanh Niên Việt Nam trên điện thoại di động, truy cập vào mục Học tập để đăng ký và dự thi.

Cuộc thi diễn ra theo 3 vòng gồm: Thi tuần, bán kết, chung kết. Với hình thức thi trực tuyến ở 2 vòng tuần, bán kết và thi theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp ở vòng chung kết, cuộc thi nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ.

Ở vòng thi tuần (từ ngày 1/10 đến 1/11) và bán kết (tháng 11/2021), thí sinh tham gia thi trực tuyến sẽ trả lời câu hỏi trắc nghiệm bằng các hình thức: Câu hỏi dạng chữ, dạng hình ảnh, câu hỏi tiếng, câu hỏi dạng video.

Ban tổ chức lựa chọn 15 thí sinh có tổng điểm số cao nhất để tham gia vòng chung kết toàn quốc. Vòng chung kết toàn quốc (diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày, dự kiến tháng 11/2021) theo hình thức sân khấu hóa, đối kháng trực tiếp.

Trong đó, 15 thí sinh được chia thành 5 đội bằng hình thức bốc thăm, mỗi đội thi có 3 thành viên. Hình thức thi có thể thay đổi tùy theo diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Giải thưởng của cuộc thi có 10 giải mỗi tuần; Giấy chứng nhận vào vòng Bán kết; một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích ở vòng Chung kết.

Các cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất cũng sẽ nhận được giải thưởng ở hạng mục này.

