Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy làm Giám đốc Công an Điện Biên

Dân trí Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Sáng 15/11, tại Điện Biên, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên và Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng C04. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, kể từ ngày 1/12/2021; công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục C04 đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, kể từ ngày 1/12/2021.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Đại tá Tráng A Tủa.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Ngô Thanh Bình. (Ảnh: Xuân Trường).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đại tá Tráng A Tủa là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, được rèn luyện, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại công an tỉnh. Ở vị trí công tác nào, Đại tá Tráng A Tủa cũng không quản ngại gian khổ, hy sinh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo điều tra thành công nhiều chuyên án, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều thành tích nổi bật, được tặng thưởng nhiều Huân chương, Huy chương.

Đại tá Ngô Thanh Bình thể hiện là cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; đã trực tiếp xác lập, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn có tính chất, quy mô đặc biệt nghiêm trọng, điều tra thành công nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài; am hiểu tình hình địa bàn các tỉnh Tây Bắc nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Quá trình công tác, Đại tá Ngô Thanh Bình luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao và được các cấp ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Tráng A Tủa và Đại tá Ngô Thanh Bình nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Ngô Thanh Bình (SN 1978, quê Gia Viễn, Ninh Bình), tốt nghiệp Học viện Cảnh sát năm 2001, về công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ đó đến nay. Đại tá Ngô Thanh Bình từng trải qua chức vụ Đội trưởng, Phó phòng, Trưởng phòng và bổ nhiệm Phó Cục trưởng vào năm 2015. Từng trực tiếp và chỉ đạo đấu tranh nhiều chuyên án lớn về ma túy, gần đây nhất là chuyên án 218 LP, thu giữ gần 1,2 tấn ma túy; chuyên án 719 ĐL, thu giữ 500 kg ketamin tại TPHCM. Đồng thời, Đại tá Ngô Thanh Bình tham mưu nhiều văn bản quan trọng trong công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt là sửa luật phòng, chống ma túy năm 2021. Đại tá Ngô Thanh Bình được tặng thưởng một Huân chương chiến công hạng nhất, hai huân chương chiến công hạng Nhì, một Huân chương chiến công hạng Ba; Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

