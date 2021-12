Công tác chính trị, tư tưởng - công cụ mềm có vị trí rất quan trọng

Dân trí Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng là công cụ mềm có vị trí rất quan trọng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với các nhiệm vụ quan trọng khác của ngành công an.

Sáng nay (23/12), Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Báo Công an nhân dân (CAND) phát hành số đầu tiên, 40 năm ngày thành lập Nhà xuất bản CAND, 10 năm ngày phát sóng kênh truyền hình CAND (ANTV) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba.

Dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và đại diện các cơ quan, bộ, ngành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Báo CAND, Nhà xuất bản CAND và Truyền hình CAND đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh các phần thưởng cao quý vinh dự đón nhận hôm nay một lần nữa khẳng định sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về tâm huyết, trí tuệ, nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ (CBCS), những người làm báo chí, xuất bản CAND.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch nước yêu cầu báo chí - xuất bản CAND phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sức "đề kháng" mạnh mẽ cho CBCS và Nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng tập thể Báo CAND.

"Trong môi trường không gian ảo, rất nhiều hình thức tội phạm mới tấn công vào tâm lý, thông tin xấu, độc, gây tác dụng tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh của xã hội. Những người làm báo là người đi đầu, đi sâu phân tích các xu hướng, có các bài phân tích sâu sắc, làm sáng tỏ, từ đó giúp người dân nâng cao năng lực cảnh giác, hình thành các thói quen tốt, có ích cho tiến bộ chung của toàn xã hội. Công tác chính trị, tư tưởng - công cụ mềm này có vị trí rất quan trọng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với các nhiệm vụ quan trọng khác của ngành công an", Chủ tịch nước căn dặn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Nhà xuất bản CAND.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Truyền hình CAND.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tập trung nghiên cứu, xây dựng thành công mô hình cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện như nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao tại quy hoạch báo chí và khẳng định, đây chính là định hướng lớn, có tính chiến lược cho hướng phát triển của cơ quan Truyền thông CAND trong tương lai, vừa đáp ứng yêu cầu cơ quan báo chí chủ lực trong nước, vừa phù hợp với xu thế quốc tế.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, với truyền thống vẻ vang của mình, Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND trong mái nhà chung Cục Truyền thông CAND sẽ có những bước tiến quan trọng mới, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên Báo CAND, Nhà xuất bản CAND, Truyền hình CAND ngày càng bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng sáng tạo, đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng tập thể Cục Truyền thông CAND bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng tập thể Cục Truyền thông CAND.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Báo CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng CAND, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Nhà xuất bản CAND vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Truyền hình CAND vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động của lực lượng CAND, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Dương