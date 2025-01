Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Cần Thơ

Chiều 20/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết và trao quà tới lực lượng Công an TP Cần Thơ cùng các hộ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Tân An (quận Ninh Kiều).

Tới thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; được nhận cờ thi đua của Bộ Công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi chúc Tết lực lượng Công an TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2024 là năm có nhiều khó khăn thách thức song nhờ có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như tăng trưởng GDP đạt 7,09%, cao nhất khu vực Đông Nam Á; thu nhập bình quân khoảng 4.700 đô la Mỹ trên đầu người; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,93%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng...

Người đứng đầu Quốc hội cũng cho biết, trong năm qua, Quốc hội đã thông qua nhiều luật liên quan tới lực lượng công an với nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực thi nhiệm vụ của ngành; đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết lực lượng Công an TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông đề nghị, trong thời gian tới Công an TP Cần Thơ cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, theo các nghị quyết của Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương.

Cần phải tăng cường gắn kết tiềm lực quốc phòng, an ninh với các đơn vị khác trên địa bàn; tiếp tục phát huy những thành quả, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, cuộc sống bình yên của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tới các chiến sĩ công an (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng Công an TP Cần Thơ và trao 25 phần quà tặng các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng ngày Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã trao 50 suất quà tới gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết, TP Cần Thơ được Trung ương quan tâm, đầu tư trong nhiều năm qua, dư địa còn lớn để phát triển, chính vì thế địa phương cần quan tâm đầu tư hạ tầng, công nghệ sản xuất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao trình độ học vấn, dân trí...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Tân An, quận Ninh Kiều (Ảnh: Bảo Kỳ).

Người đứng đầu Quốc hội nhấn mạnh: "Chúng ta đi chậm là lạc hậu, phải đi nhanh tốc độ hơn nữa. Phải ứng dụng thành tựu khoa học vào sản xuất, chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, tạo nền kinh tế tuần hoàn phát triển...".

Ông mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tiếp tục chăm lo, quan tâm thường xuyên (không riêng ngày lễ Tết) tới các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn để người dân tự lực vươn lên.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đến 31/12/2025 trên toàn quốc cơ bản không còn nhà tạm bợ, tre lá. Hiện nay các địa phương đăng ký và làm hết sức quyết liệt, trong đó TP Cần Thơ cũng đang triển khai.

Ông mong muốn địa phương phải quan tâm thường xuyên các gia đình chính sách, hộ nghèo. Cố gắng vận động từng gia đình của thành phố phải quan tâm nâng cao trình độ học vấn, dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước mà nhất là chuyển đổi xanh - chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn để chúng ta phát triển khoa học - công nghệ vì đây chính là nền tảng cho kinh tế của Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP Cần Thơ tập trung xây dựng bộ máy hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và năng động; lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, tinh hoa, ưu tú để phục vụ nhân dân. Đồng thời, cần loại bỏ khỏi bộ máy những người thiếu quyết tâm, không chịu đổi mới, không muốn làm việc, không toàn tâm toàn ý phục vụ lợi ích chung của địa phương, của nhân dân và đất nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, quận Ninh Kiều đón năm mới tràn đầy niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thắng lợi mới.