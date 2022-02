Chủ tịch Quốc hội: Không được thỏa mãn với những gì đã đạt được

Ngày 7/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt, chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội.

"Chúng ta đã khép lại năm 2021 với bộn bề công việc, rất nhiều lo toan nhưng nhìn chung cử tri và nhân dân đều ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội. Chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Lâm Hiển).

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội.

"Chúng ta còn rất nhiều công việc ở phía trước. Vì thế, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được phép chủ quan, thỏa mãn với những gì đã đạt được. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cử tri và nhân dân cả nước hết sức quan tâm và tiếp tục kỳ vọng vào hoạt động của Quốc hội.

Chúng ta phải chuẩn bị tâm thế biến những điều bất thường trở thành bình thường để đáp ứng yêu cầu cuộc sống như trong năm 2021. Chắc chắn là như thế, không thể khác được", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, ngay sau cuộc gặp mặt, chúc Tết, lãnh đạo Quốc hội sẽ họp rà soát các công việc của tháng 2 và năm 2022. Trong đó, về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn nữa, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thu nhập bình quân đầu người của nước ta năm nay mới phấn đấu đạt 3.900 USD/người, do đó, khát vọng hùng cường, khát vọng phát triển và ý chí quật cường của dân tộc phải trông chờ vào các đột phá chiến lược đã được Đảng ta xác định, trong đó có đột phá về thể chế.

"Vai trò, trách nhiệm của Quốc hội còn lớn lắm. Làm sao để chúng ta có một hệ thống pháp luật về mặt hình thức phải đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, nhưng về mặt nội dung phải đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh và bền vững hơn nữa và hội nhập quốc tế sâu rộng hơn nữa. Đó là điều chúng ta phải trăn trở", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Lâm Hiển).

Về giám sát, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau Tết, các Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải làm việc hết công suất và hết tốc lực.

"Bác Hồ nói Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Do đó, mục đích cuối cùng của hoạt động giám sát của Quốc hội là nhằm đảm bảo xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, mọi người dân phải được thụ hưởng những thành quả của phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, mọi quyết định của Quốc hội phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và trước hết, vì lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc để xem xét quyết định, trong lợi ích của quốc gia, dân tộc có lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

"Công việc thì nhiều, thử thách khó khăn còn rất lớn. Tôi tin rằng, với truyền thống vẻ vang 76 năm qua của Quốc hội Việt Nam và những kết quả đã gặt hái được trong năm đầu của nhiệm kỳ, chắc chắn chúng ta sẽ đoàn kết một lòng, phát huy trí tuệ tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội nói.