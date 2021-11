Chủ tịch Quốc hội: Càng khó khăn, chúng ta phải quyết tâm hơn nữa

Dân trí Sáng 16/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với đồng bào các dân tộc xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Xóm Quyết Tâm, với 193 hộ dân thuộc 6 dân tộc anh em gồm Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Hoa. Nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, gắn bó xây dựng kinh tế, văn hóa, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Qua nghe ý kiến của cán bộ cơ sở, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thấy xã Trung Lương, xóm Quyết Tâm đã ngày càng vươn lên.

Đối với xã Trung Lương, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng đến nay, thu ngân sách cấp xã đạt gần 8 tỷ đồng là mức khá so với mặt bằng chung. Đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá hơn. Số hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh; đời sống văn hóa - xã hội, trật tự an ninh, an toàn nông thôn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển rất mạnh.

Nhắc lại những khó khăn, thử thách vô cùng lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tính chung 9 tháng đầu năm, chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng dương, từ tháng 10 đã bắt đầu khởi sắc trở lại.

"Nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, MTTQ, các tổ chức thành viên của cả Trung ương và địa phương, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, cán bộ cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta mới vượt qua được những khó khăn, thử thách như thế. Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi huyện Định Hóa vẫn giữ vững là "vùng xanh" dù người dân từ các vùng dịch trở về địa phương khá nhiều nhưng địa phương đã làm tốt công tác sàng lọc, kiểm soát được dịch bệnh. Trong đợt dịch vừa qua, Thái Nguyên cũng đã cử hàng trăm cán bộ chiến sỹ, bác sỹ không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, hy sinh chi viện cho miền Nam chống dịch.

Nhắc lại Định Hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả các mặt hoạt động, Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, MTTQ dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no, sung túc hơn của người dân, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp.

"Đó là mục đích tối thượng khi Bác Hồ viết cuốn "Sửa đổi lối làm việc". Chúng ta phải nỗ lực xây dựng một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả của dân, do dân và vì dân, nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của đổi mới và phát triển. Sự nghiệp đổi mới không có người dân tham gia thì cũng không thành công được. Thành quả của đổi mới và phát triển mà nhân dân không được thụ hưởng thì cũng chẳng có ý nghĩa. Từ ngày trước Bác Hồ đã nói như thế. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn. Càng khó khăn, chúng ta càng phải quyết tâm hơn nữa. Từ mỗi cá nhân, mỗi xóm, mỗi xã, mỗi huyện, trăm người như một thi đua, phấn đấu thì sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng phát triển", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã cùng tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống chung vui với nhân dân các dân tộc xã Trung Lương. Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Trung ương cũng đã trao tặng 2,5 tỷ đồng xây dựng 50 Nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên; trao 50 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, người có công, tổ Covid cộng đồng và các khu dân cư xã Trung Lương… Trước đó, đoàn công tác cũng đã dâng hương Bác Hồ tại Khu di tích ATK Định Hóa.

