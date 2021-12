Chủ tịch nước và Tổng thống Putin trao đổi gì trong cuộc gặp gần 4 tiếng?

Dân trí Suốt gần 4 tiếng đồng hồ, hai nhà lãnh đạo Việt - Nga đã trao đổi sâu rộng, thực chất và cụ thể hàng loạt các vấn đề song phương, tình hình thế giới, khu vực và hợp tác trong các vấn đề đa phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã thông tin như vậy khi trao đổi về kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sỹ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa diễn ra.

Liên bang Nga luôn chiếm vị trí quan trọng

Đề cập tới kết quả chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đặc biệt là ý nghĩa với quan hệ hai nước khi hai bên thông qua Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tầm nhìn đến năm 2030, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho hay: "Phải khẳng định chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước đã thành công rực rỡ về mọi mặt".

Tổng thống Nga Putin đón tiếp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: TTXVN).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch nước đã gặp tất cả các lãnh đạo cao nhất của Nga như Tổng thống Putin, Thủ tướng Mishustin, Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matvienko, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev… Các cuộc hội đàm, hội kiến diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân tình, ấm áp tình đồng chí, anh em.

"Đặc biệt, cuộc hội đàm với Tổng thống Putin suốt gần 4 giờ đồng hồ, trao đổi sâu rộng, thực chất và cụ thể hàng loạt các vấn đề song phương, tình hình thế giới, khu vực và hợp tác hai nước trong các vấn đề đa phương" - ông Dũng nhấn mạnh và cho biết với tin cậy chính trị rất cao và quyết tâm làm sâu sắc hơn, đưa quan hệ lên tầm cao mới, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thông qua Tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đến năm 2030.

Điều này có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược và hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xác định rõ các biện pháp và phương hướng cụ thể thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam - Nga trong 10 năm tới; là minh chứng cho quyết tâm của cả hai nước trong việc mở ra một giai đoạn phát triển hợp tác mới, đi vào chiều sâu, hiệu quả, và rộng khắp trên mọi lĩnh vực, trên bình diện song phương và đa phương, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trên thế giới.

"Liên bang Nga luôn chiếm vị trí quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách của Nga đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó, trải dài hơn bảy thập kỷ, được dày công vun đắp bởi nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, giúp đỡ nhau chí tình trong công cuộc bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước" - ông Dũng khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (Ảnh: Minh Nhật).

Trên cơ sở những nền tảng vững chắc và kết quả chuyến thăm lần này, Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho rằng hai bên sẽ nỗ lực cùng nhau phát huy hơn nữa các tiềm năng và thế mạnh để hiện thực hóa tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga đến 2030.

Hai bên duy trì đối thoại và tin cậy chính trị, phối hợp chặt chẽ để giải quyết những phát sinh trong quá trình triển khai các hoạt động hợp tác, phù hợp với lợi ích và mong muốn của cả hai bên; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại trên cơ sở tận dụng cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu mang lại.

Việt Nam - Nga mở rộng và nâng cao hiệu quả trong những lĩnh vực hợp tác truyền thống như thúc đẩy các dự án trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng; đồng thời khuyến khích đầu tư và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, phát triển hạ tầng, công nghiệp lắp ráp ô tô, nông - lâm - ngư nghiệp, hợp tác địa phương…

Thứ trưởng Tô Anh Dũng cho biết, hai nước sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, giao lưu nhân dân và tạo thuận lợi cho công dân của nhau sinh sống, làm việc, học tập ở mỗi nước;

Trong tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga đến 2030, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu, ứng phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.

Thụy Sỹ - vai trò "đầu tàu" trong khối mậu dịch tự do EFTA

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Thụy Sỹ là chuyến thăm Thụy Sỹ và châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, có ý nghĩa biểu tượng của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước khi diễn ra đúng dịp hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) và 30 năm hợp tác phát triển (1991 - 2021). Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam và Thụy Sỹ đều rất coi trọng và tổ chức chuyến thăm thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Guy Parmelin dự Diễn đàn doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Thụy Sỹ (Ảnh: TTXVN).

Về chính trị, hai bên đã trao đổi sâu rộng, thực chất và đạt được sự nhất trí cao về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đa phương, tạo xung lực, định hướng mới thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của hai nước; đồng thời chia sẻ tầm nhìn về các vấn đề chiến lược khu vực và toàn cầu, trong đó có tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh - an toàn hàng hải ở Biển Đông phù hợp với Luật pháp quốc tế.

"Quan hệ hợp tác kinh tế được tạo thêm lực đẩy mới. Đích thân Chủ tịch nước và Tổng thống Guy Parmelin tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Thụy Sỹ với hơn 100 doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp hàng đầu của hai nước, chứng kiến ký một số thỏa thuận hợp tác quan trọng về hỗ trợ điều trị Covid-19; sản xuất và phát triển vaccine; phát triển ngân hàng; ứng dụng công nghệ trong phát triển đô thị; dịch vụ hàng không…" - ông Dũng nói.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến thăm là cơ hội để hai nước cùng nỗ lực tìm giải pháp thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do EFTA trong đó Thụy Sỹ đóng vai trò đầu tàu, theo tinh thần linh hoạt và cân bằng lợi ích, qua đó mở ra triển vọng hiện thực hóa những tiềm năng hợp tác to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo...

Châu Như Quỳnh