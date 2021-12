Chủ tịch nước thăm Campuchia: Kết quả toàn diện trong hơn một ngày bận rộn

Dân trí Trong hơn một ngày thăm Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có 16 hoạt động diễn ra liên tục, chứng kiến ký 7 văn kiện hợp tác. Chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đã thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 21-22/12.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước. Đây là chuyến thăm Vương Quốc Campuchia lần đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới, thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ XIII của Đảng ta luôn coi trọng; dành ưu tiên cao cho việc phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia cũng như tình cảm tốt đẹp của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia anh em.

Chủ tịch nước có chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Vương quốc Campuchia kể từ khi đảm nhiệm cương vị mới (Ảnh: TTXVN).

"Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nguyên thủ quốc gia đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các vị lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Chủ tịch nước và Đoàn ta sự đón tiếp trọng thị với những nghi lễ cao nhất, cùng với tình cảm nồng hậu và thân tình, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của bạn đối với quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa Campuchia và Việt Nam" - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói.

Theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, chuyến thăm chỉ diễn ra trong hơn một ngày với chương trình rất phong phú, thực chất gồm 16 hoạt động của Chủ tịch nước và các hoạt động của lãnh đạo một số Bộ, ngành tham gia đoàn. Thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi trực tiếp giữa các bộ, ngành, hai bên đã đạt được nhiều kết quả toàn diện và quan trọng.

Một là, chuyến thăm đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị, tin cậy giữa hai nước cũng như tình cảm gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ và tạo động lực thúc đẩy hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (Ảnh: TTXVN).

Hai là, lãnh đạo hai bên đã nhất trí cao về các chủ trương, biện pháp lớn nhằm tiếp tục đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất; nhất là trong các lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, hợp tác biên giới, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, giáo dục, văn hóa, y tế, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương... Trong dịp này, hai bên cũng ký 7 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh, quốc phòng, tư pháp, giáo dục, hợp tác biên giới và biên bản của kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Campuchia.

Ba là, chuyến thăm là sự kiện khởi động cho "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam" để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2022. Hai bên nhất trí thông qua chuỗi sự kiện trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị" sẽ tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc gìn giữ và vun đắp cho quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa hai dân tộc, vì sự thịnh vượng của hai quốc gia, hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Bốn là, về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là hợp tác trong ASEAN. Việt Nam ủng hộ tích cực và phối hợp chặt chẽ với Campuchia trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia.

Chủ tịch nước dự lễ khởi công công trình tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia trị giá 25 triệu USD - món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng cho Nhà nước và nhân dân Campuchia (Ảnh: TTXVN).

Năm là, trên tinh thần triển khai Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp, nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Khmer gốc Việt và doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia - điều này là nguồn khích lệ, động viên rất lớn đối với bà con trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Trong tất cả tiếp xúc, trao đổi với lãnh đạo Campuchia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đều đề nghị nước bạn tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng nâng cao địa vị pháp lý và ổn định cuộc sống, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Campuchia.

"Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Vương quốc Campuchia đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" giữa hai nước" - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nói và cho biết thêm: Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo cấp cao Campuchia đã đạt được thống nhất cao về các phương hướng lớn thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.

Châu Như Quỳnh