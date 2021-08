"Chống dịch nhiều mặt chưa tính hết, phải kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia"

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính giải thích, việc phải thay đổi, kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo khi việc chống dịch vừa qua, nhiều mặt chưa tính hết.

Đây là nội dung Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 312 phường, xã của TPHCM chiều nay, 26/8.

Thủ tướng chủ trì họp chỉ đạo chống dịch tại TPHCM sau một ngày đi kiểm tra các cơ sở trên địa bàn (Ảnh: VOV).

Những việc phải rút kinh nghiệm ngay

Theo thông tin từ Đài tiếng nói Việt Nam, phát biểu khai mạc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 là vì tình hình dịch diễn biến rất phức tạp trên phạm vi cả nước, ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tác động nhiều mặt đến kinh tế xã hội,

"Việc chống dịch vừa qua, nhiều mặt chưa dự báo hết nên phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là sự kêu gọi, hưởng ứng, đồng tình của nhân dân. Do đó, phải tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo do Thủ tướng làm Trưởng ban để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc" - Thủ tướng giải thích.

Bản tin thời sự tối của Đài truyền hình Việt Nam cũng đưa tin, sau khi đi kiểm tra các cơ sở, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định "có thể thấy các biện pháp chống dịch của TPHCM đã đi đúng hướng".

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng thuật lại: "Hôm nay tôi xuống phường, hỏi người dân về vấn đề an sinh xã hội như, hết thực phẩm, đồ ăn trong nhà rồi, cần gọi cho ai thì cán bộ cơ sở vẫn còn lúng túng. Trường hợp khác tôi đặt ra, tôi cần cấp cứu, cần tiếp cận y tế, phải làm sao, thì cũng có nơi cán bộ ấp úng, chưa biết trả lời, xử lý thế nào".

Thủ tướng nhấn mạnh, những vấn đề này rõ ràng phải rút kinh nghiệm ngay. Phải dán ngay số điện thoại của đầu mối cán bộ để khi cần người dân biết phải gọi ai.

Thủ tướng lưu ý thêm, những trường hợp này là người dân phải gọi trực tiếp được đến phường, có cán bộ hỗ trợ ngay chứ không phải gọi tổng đài 1022 của thành phố. "Tổng đài 1022 còn ách tắc nghĩa là công việc giải quyết ở xã, phường không tốt thì mới tập trung lên thành phố như vậy" - ông chỉ rõ.

Xét nghiệm toàn dân để thấy đúng thực tế dịch bệnh

Thủ tướng gợi ý di chuyển một số người dân ra khỏi khu vực đông dân cư.

Những ngày tới, về tư tưởng chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thực hiện phương châm lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ để chỉ đạo nhanh, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Các biện pháp tăng cường đưa ra là để người dân tuân thủ nghiêm quy định giãn cách, triệt để khắc phục tình trạng "chặt ngoài lỏng trong" như thời gian qua.

Muốn vậy, người lãnh đạo đứng đầu Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh, xã phường phải đảm bảo cho người dân không thiếu ăn thiếu mặc, lo an sinh xã hội, tiếp cận y tế đến gần người dân hơn, cũng như lo đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng kêu gọi người dân đồng lòng ủng hộ chia sẻ khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Theo đó, các lực lượng chức năng cần vận động để người dân thấy được đây là quyền lợi cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Về phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng dưới sự chỉ huy của cấp ủy chính quyền với hệ thống chính trị là nòng cốt quán triệt thực hiện đầy đủ các công điện của Thủ tướng. Thủ tướng nhấn mạnh, "cán bộ nào còn lơ mơ phải khắc phục ngay".

Ngoài ra, Thủ tướng chỉ đạo phải tổ chức xét nghiệm thần tốc, khoa học, hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của thành phố, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ông nhắc nhở, ưu tiên các đối tượng cao tuổi, người có bệnh nền được xét nghiệm trước.

"Xã, phường phải tổ chức việc xét nghiệm toàn dân sao cho hiệu quả và qua xét nghiệm phải đánh giá được đúng tình trạng thực tế dịch bệnh trên địa bàn" - Thủ tướng đòi hỏi.

Lưu ý khác của lãnh đạo Chính phủ là phải kéo giảm tỷ lệ tử vong, trước hết là giảm F0, giảm nguồn lây, phát hiện nguồn lây thật nhanh, phải xét nghiệm thật nhanh, phân loại ngay tại cơ sở để có biện pháp chăm sóc phù hợp, hiệu quả, từ đó giảm áp lực cho tuyến trên.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế lưu ý phân loại bệnh nhân "ai là người phải chuyển lên tuyến trên, ai là người cần đến bệnh viện dã chiến, ai là người có thể điều trị chăm sóc tại phường và ai là người được thí điểm chăm sóc tại gia đình… cần phải rõ".

"Tôi đã chỉ đạo kiểm tra và thấy, trong hơn 120 người mấy ngày qua được xác định là F0 thì phải chuyển viện chỉ có 12 người. Còn lại là 110 có thể điều trị tại cơ sở theo hướng dẫn của bệnh xá. Khi tổ chức điều trị được ở tuyến cơ sở như thế thì sẽ giảm tải cho y tế tuyến trên" - Thủ tướng phân tích.

Thủ tướng cũng gợi ý di chuyển một số người dân ra khỏi khu vực đông dân cư, đồng thời cải thiện năng lực điều trị của y tế tuyến cơ sở tại đây.

Phương Thảo