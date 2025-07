Cần Thơ phân công nhiệm vụ Bí thư và 6 Phó Bí thư Thành ủy

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố: phụ trách chung và chỉ đạo Đảng bộ Quân sự thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: phụ trách HĐND thành phố, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố; chỉ đạo công tác nghiên cứu, tổng hợp của Văn phòng Thành ủy.

Ông Đồng Văn Thanh phụ trách Đảng bộ 18 xã, phường gồm: Vĩnh Châu, Khánh Hòa, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải, Lai Hòa, Hoà Tú, Gia Hoà, Nhu Gia, Ngọc Tố, Long Phú, An Thành, Tân Thành, Cù Lao Dung, Thạnh Thới An, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng, Trần Đề và Tài Văn.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ, phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: CTV).

Ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố: phụ trách Đảng ủy UBND thành phố; trực tiếp chỉ đạo Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ 15 xã, phường gồm: Ninh Kiều, Tân An, An Bình, Long Tuyền, Thốt Nốt, Phong Điền, Nhơn Ái, Trường Long, Thới Lai, Trường Thành, Đông Hiệp, Trường Xuân, Đông Thuận, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV: phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội, công tác đối ngoại của thành phố; chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chỉ đạo Đảng bộ Trường ĐH Cần Thơ, Đảng bộ Trường ĐH Y dược Cần Thơ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh cũng phụ trách Đảng bộ 15 xã, phường gồm: Ngã Năm, Mỹ Quới, Vĩnh Lợi, Tân Đông, Phú Lộc, Lâm Tân, Mỹ Phước, Mỹ Tú, Phương Bình, Tân Phước Hưng, Hoà An, Hiệp Hưng, Phụng Hiệp, Tân Bình.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các tổ chức đảng thuộc các cơ quan: Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hoặc công nghiệp thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức thành phố; khối ngân hàng doanh nghiệp nhà nước.

Ông Trương Cảnh Tuyên chỉ đạo Đảng bộ 17 xã, phường gồm: Bình Thủy, Thới An Đông, Thới Lai, Phước Thới, Ô Môn, Hưng Phú, Cái Khế, Thuận Hưng, Tân Lộc, Trung Nhứt, Vĩnh Trinh, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Hưng, Thạnh Quới, Thạnh An và Cái Răng.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: phụ trách Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội thành phố; chỉ đạo công tác tài chính, quản trị của Văn phòng Thành ủy.

Bà Hồ Cẩm Đào chỉ đạo Đảng bộ 15 xã, phường gồm: Vị Tân, Long Bình, Long Mỹ, Long Phú 1, Vĩnh Viễn, Xà Phiên, Lâm Tân, Hoả Lựu, Vĩnh Thuận Đông, Vị Thuỷ, Vĩnh Tường, Vị Thanh 1, Tân Hoà, Trường Long Tây, Thạnh Xuân.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trường Chính trị thành phố, Báo và Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Đảng bộ 16 xã, phường gồm: Đại Thành, Mỹ Xuyên, Phú Lợi, Châu Thành, Đông Phước, Hồ Đắc Kiện, Mỹ Hương, Trường Khánh, Đại Hải, Đại Ngãi, Phú Tâm, Nhơn Mỹ, Kế Sách, An Hội, Phong Nẫm và An Lạc Thôn.