Bộ Công an nhận trách nhiệm về hộ chiếu mẫu mới

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, đại biểu Nguyễn Phong (đoàn Bình Thuận) đặt câu hỏi: Một số quốc gia không chấp thuận hộ chiếu mẫu mới gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm của việc này thuộc về ai? Đề nghị Bộ Công an nêu giải pháp khắc phục!

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu có liên quan.

So với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Theo quy định của ICAO, tiêu chuẩn hộ chiếu, các thông tin bắt buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm: Loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Mẫu hộ chiếu mới ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA đã tuân thủ chặt chẽ các quy định trên và hoàn toàn đáp ứng đúng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tại phiên chất vấn (Ảnh: Quốc Chính).

Đối với việc một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại. Theo Bộ trưởng Công an, hiện chỉ có 2 nước không cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam là Đức và Séc.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc cấp hộ chiếu mẫu mới được thực hiện theo đúng quy định của Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam đã được Quốc hội thông qua năm 2019. Tất cả các chi tiết in trên hộ chiếu được thực hiện đúng theo quy định của luật và pháp luật.

"Hộ chiếu mới phù hợp với thông lệ quốc tế. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu hộ chiếu mới này và đều không có nơi sinh. Bản thân hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam cũng được đa số các nước trên thế giới công nhận. Vừa qua có 3 nước là Đức, Séc và Tây Ban Nha từ chối cấp thị thực, nhưng mới đây Tây Ban Nha cũng đã chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam" - ông Tô Lâm khẳng định.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7/2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người đứng đầu ngành công an cho biết, trên thế giới, nhiều nước cũng có những vướng mắc về hộ chiếu như Việt Nam, gần đây nhất là hộ chiếu của Hàn Quốc cũng bị xem xét.

"Quá trình cấp hộ chiếu mới chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Một số nước căn cứ vào việc thiếu nơi sinh để phản ứng, gây khó khăn cũng là có lý do rất thực tế, bởi họ cũng muốn tìm hiểu nguồn gốc của người nhập cảnh ở những địa phương nào cụ thể. Nhưng vì không tra cứu được nên họ nêu ra các vấn đề và chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật" - ông Tô Lâm cho biết và nêu rõ Bộ Công an đã có những giải pháp về vấn đề này.

Theo Bộ trưởng Công an, trước mắt với những cá nhân, những người được cấp hộ chiếu thấy cần phải bổ sung nơi sinh thì sẵn sàng bổ sung vào phần bị chú để tạo thuận lợi cho công dân. Về lâu dài, nếu thấy cần thiết phải bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu thì Bộ Công an sẽ báo cáo, đề xuất với Chính phủ để thống nhất với các cơ quan liên quan và báo cáo với Quốc hội về việc sửa Luật Xuất cảnh của công dân Việt Nam.

"Bộ Công an chủ trì làm hộ chiếu mẫu mới, vì vậy chúng tôi xin nhận trách nhiệm về việc này" - Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.