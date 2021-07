"Biến chủng Delta, Delta plus lan nhanh như cháy rừng"

Dân trí Báo cáo Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo, dịch Covid-19 với biến chủng mới như Delta, Delta plus lây lan nhanh như cháy rừng, làm hạn chế nguồn cung, tăng giá cả hàng hóa, lạm phát…

Sáng 1/7, Chính phủ bắt đầu phiên họp thường kỳ tháng 6, dự kiến kéo dài trọn ngày, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính phủ tập trung thảo luận về các nội dung như: tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, những kết quả đạt được, những hạn chế, các nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm; hướng tháo gỡ khó khăn liên quan tới công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Phiên họp thường kỳ tháng 6 của Chính phủ diễn ra ngày 1/7/2021 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính (ảnh: VGP).

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Nguyễn Chí Dũng nêu bối cảnh nửa đầu năm 2021, các quốc gia phát triển đang phục hồi mạnh mẽ trong khi các nước đang phát triển phục hồi chậm. Các biến chủng mới Covid-19 như Delta và Delta plus đang lây lan nhanh như cháy rừng. Việc tái lập các biện pháp phòng chống dịch làm hạn chế nguồn cung, khó khăn trong giao thương đã làm tăng giá cả hàng hóa và lạm phát.

Không tránh khỏi nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức, chủ yếu đến từ các đợt bùng phát với biến chủng mới của Covid-19, tăng giá bất động sản, hàng hóa, nguyên vật liệu, chi phí vận tải, rủi ro thương mại quốc tế…

Mặc dù vậy, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng, sự chung sức đồng lòng của người dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cả nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng XIII, cuộc bầu cử toàn quốc…

Kết quả chung, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2021 đạt 5,64%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2020. Các cân đối lớn được đảm bảo. An ninh lương thực được đảm bảo, dù một số quốc gia đang thiếu lương thực và giá cả tăng cao do dịch Covid-19. Những kết quả bước đầu trong thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh đối ngoại thời gian qua đã giúp tăng cường, củng cố niềm tin của người dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo, dự kiến từ quý III/2021, số lượng vắc xin phòng Covid-19 về Việt Nam tương đối lớn (khoảng 30 triệu liều trong quý III). Các bộ, cơ quan đang tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vắc xin trong nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện chiến dịch tiêm chủng trên quy mô toàn quốc, phấn đấu đạt 70-75% người dân được tiêm vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

Tính đến ngày 29/6, cả nước đã có hơn 3,61 triệu liều vắc xin được tiêm, trong đó có gần 200.000 người được tiêm đủ 2 liều.

Thủ tướng yêu cầu TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang phải tập trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến thời điểm này, cả nước vẫn chưa thay đổi mục tiêu đã đề ra, nhưng phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, có nơi, có lúc phải ưu tiên cho nhiệm vụ phòng chống dịch, có nơi, có lúc phải ưu tiên cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có nơi, có lúc phải cân bằng cả hai mục tiêu, nhiệm vụ này.

Thủ tướng lấy ví dụ, Bắc Ninh, Bắc Giang thời gian vừa qua đã ưu tiên cho nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, hiện nay đang ưu tiên cho nhiệm vụ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Một số địa phương như Hà Nội cần kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa hai nhiệm vụ, mục tiêu.

TPHCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang phải tập trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch. Hơn nữa, ngay trong một địa phương như TPHCM, có những quận, huyện tập trung phòng chống dịch, nhưng những quận, huyện khác tình hình dịch bệnh không căng thẳng, phải tập trung phát triển kinh tế.

Thủ tướng cũng nhắc tới ví dụ về kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, tập trung vào: Phòng chống dịch bệnh; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn; hoạt động xuất nhập khẩu; phát triển công nghiệp và xây dựng; phát triển nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ (như đẩy mạnh chuyển đổi số, thương mại điện tử); thu hút các nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, huy động nguồn vốn xã hội; bảo đảm lao động, việc làm, an sinh xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, cải cách, hoàn thiện thể chế; bảo đảm quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, thúc đẩy hội nhập sâu rộng; theo dõi, đôn đốc kiểm tra, khen thưởng, xử lý kỷ luật; tuyên truyền và vận động nhân dân.

Thái Anh