Bắt 100 đối tượng liên quan vụ buôn lậu xăng ở Đồng Nai

Sáng 16/3, tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dù không có câu hỏi liên quan đến chức năng của Bộ Công an, nhưng Đại tướng Tô Lâm xin phát biểu nội dung một số vấn đề liên quan đến phòng chống tội phạm gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian gần đây sự gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng cấm có xu hướng diễn biến rất phức tạp.

Cụ thể như hoạt động đầu cơ, buôn lậu, kinh doanh trái phép, sản xuất, buôn bán hàng giả, nhất là các loại vật tư trang thiết bị y tế và các mặt hàng thiết yếu phục vụ phòng, chống bệnh xảy ra ở nhiều địa phương.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngoài ra, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới diễn biến phức tạp, do giá vàng trong nước và thế giới tăng mạnh và chênh lệch ở mức cao.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, vừa qua xuất hiện tình trạng các đối tượng tập trung hoạt động đầu cơ xăng dầu, găm hàng chờ lên giá; xuất lậu, nhập lậu, pha chế, làm giả xăng dầu tuồn ra thị trường để tiêu thụ.

"Xăng dầu là vấn đề hôm nay các đại biểu quan tâm, chúng tôi thấy rất rõ, diễn biến về buôn lậu, sản xuất hàng giả về xăng dầu vẫn còn rất phức tạp, mặc dù vừa qua chúng tôi đã rất nỗ lực", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hoạt động buôn lậu trốn được thuế tiêu thụ đặc biệt, trốn thuế môi trường… Do vậy, xăng dầu buôn lậu chênh lệch với hàng chính thức rất nhiều, nên gây thiệt hại cho mặt hàng sản xuất, nhập khẩu chính thức.

"Chênh lệch như vậy nên càng kích thích các đối tượng buôn lậu bất kể chuyện gì, từ sản xuất hàng giả, sản xuất xăng giả, xảy ra tình trạng ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc cháy", Đại tướng Tô Lâm cho hay.

Theo người đứng đầu Bộ Công an, nổi nhất trong các vụ việc trên là vụ buôn lậu ở Đồng Nai. Vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn một để chuẩn bị đưa ra xét xử và tiếp tục mở rộng giai đoạn hai. Riêng giai đoạn một, lực lượng công an đã bắt và xử lý 100 bị can. Phối hợp với quân đội xử lý đối tượng có liên quan.

Lực lượng công an đã tạm giữ 2,5 triệu lít xăng, kê biên tạm giữ 16 tàu thủy và nhiều phương tiện khác, tạm giữ tiền mặt là 212 tỷ đồng, gần 300.000 đô la và phong tỏa phong tỏa 30 tài khoản với số tiền gần 100 tỷ đồng, tạm giữ 51 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tài sản nhà có giá trị khác.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, những vụ buôn lậu về xăng dầu rất nguy hiểm. Bộ Công an đang phối hợp với các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình để phát hiện các vi phạm, tội phạm phát sinh trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vàng, vật tư, trang thiết bị y tế. Huy động tối đa các lực lượng để xác định rõ những địa bàn, đối tượng trọng điểm cầm đầu các đường dây buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả để tập trung đấu tranh.