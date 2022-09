Bãi bỏ ngay quy định yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022, trong đó nhấn mạnh các yêu cầu liên quan đến việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (đề án 06).

Sẽ bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng được lộ trình đề ra của đề án 06, Luật Cư trú và bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo Luật Cư trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30/9.

Trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng một nghị định sửa nhiều nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023; hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12/2022.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh ngay để bãi bỏ các quy định về việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu để sử dụng căn cước công dân, định danh điện tử, dữ liệu dân cư trong thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

"Bảo đảm các điều kiện về an ninh an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022"- nghị quyết nhấn mạnh.

Các bộ ngành liên quan như Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm; hoàn thành trước ngày 15/9.

Đẩy mạnh điều tra các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo

Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của đất nước. Tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, "tín dụng đen", đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao,…

"Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Triển khai đồng bộ, toàn diện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các địa bàn, khu vực trọng điểm"- nghị quyết nêu.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất, đá, cát, sỏi làm vật liệu san lấp, đắp nền đường) tại các địa phương cung cấp cho các dự án giao thông quan trọng quốc gia, báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 10/2022.