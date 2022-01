Bắc Ninh vượt "bão" Covid-19, thu ngân sách hơn 33 nghìn tỷ đồng

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 10/1, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự chỉ đạo tập trung, sát sao của các cấp ủy Đảng cùng sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc hiệu quả của các tổ chức đoàn thể, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt "mục tiêu kép", hoàn thành xuất sắc nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tinh thần dân chủ, an toàn, đúng luật, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,07%.

Duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, không làm gián đoạn chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng toàn cầu đưa kinh tế tăng trưởng vượt kế hoạch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 6,9%, đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 13 cả nước. GRDP bình quân đầu người đứng thứ 4; thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 5 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước đạt 33,257 nghìn tỷ đồng, vượt 19,56% dự toán năm.

Bí thư tỉnh Ủy Bắc Ninh - Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị tỉnh Bắc Ninh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị thành lập thành phố Từ Sơn từ ngày 1/11/2021; tỉnh đã hoàn thành Đề án thành lập thị xã Thuận Thành, Quế Võ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác cải cách hành chính đạt nhiều chuyển biến tích cực: chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) vượt lên đứng thứ 4/63 (tăng 46 bậc); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đứng thứ 9/63 (tăng 7 bậc); chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số PCI duy trì trong nhóm 10 tỉnh tốt nhất.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,2 tỷ USD. Cấp mới đăng ký đầu tư 58 dự án trong nước, với tổng vốn 22,64 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 2.334 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 28,62 nghìn tỷ đồng.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt được kết quả toàn diện, cả về giáo dục đại trà và mũi nhọn: xếp thứ 7 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; thứ 6 toàn quốc và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng về số thí sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia; có 4 học sinh dự thi khu vực với 1 học sinh đạt giải Khuyến khích và 1 học sinh dự thi Olympic Vật lý châu Âu; thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học có 1 dự án đạt giải Nhất cấp Quốc gia và giải Ba quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị

An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; hỗ trợ cho người lao động và Nhân dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 224 tỷ đồng; vận động, ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 hơn 546 tỷ đồng. Nâng mức hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15% (theo chuẩn mới).

Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lương Tài; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thiện và sử dụng dữ liệu dân cư cho phòng chống dịch; công tác đối ngoại được mở rộng…

Với chủ đề "Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị", năm 2022, tỉnh Bắc Ninh Phấn đấu tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5 - 6%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 92 tỷ USD; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 30.567 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 77,1 triệu đồng; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp đạt 1 tỷ USD; tỷ lệ đô thị hóa đạt 43%; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 77%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%...

