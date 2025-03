Ba ô tô va chạm liên hoàn, một người tử vong

Ngày 10/3, ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận vào khoảng 6h ngày 10/3, ô tô mang BKS 29K-079.xx kéo theo rơ-moóc BKS 29RM-007.xx do anh M.V.T. điều khiển, di chuyển trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn qua xã Tân Trường, bất ngờ va chạm với ô tô BKS 36K-084.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-006.xx do anh L.V.D. cầm lái và ô tô BKS 37A-880.xx do anh D.V.H. điều khiển.

Hiện trường chiếc xe đầu kéo bị lật bên vệ đường (Ảnh: CTV).

Vụ va chạm khiến ô tô 29K-079.xx kéo theo rơ moóc lật sang bên vệ đường. Anh M.V.T. tử vong tại chỗ. Cả 3 ô tô đều bị hư hỏng nặng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Nguyên nhân tai nạn đang được làm rõ.