Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch điều hành UBND tỉnh Gia Lai

Từ cuối tháng 5, Tỉnh ủy Gia Lai và đoàn công tác của Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (Ảnh: Chí Anh).

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (48 tuổi) trú tại xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Bà Lịch từng là Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm 2020, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch được HĐND tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Gia Lai hiện có 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp và Nguyễn Tuấn Anh.