An toàn cấp nước - Hướng tới phát triển bền vững

Dân trí "Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội Nước Úc đồng tổ chức trực tuyến, diễn ra từ ngày 15/9 - 17/9 với chủ đề "An toàn Cấp nước - Hướng tới sự phát triển bền vững".

Chương trình được Chính phủ Úc, Cơ quan Hợp tác ngành nước Úc (AWP) tài trợ và Bộ Xây dựng Việt Nam bảo trợ. Với những kinh nghiệm, thông tin về quản lý, khoa học công nghệ mới cũng như các giải pháp được chia sẻ trong "Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" sẽ giúp Việt Nam đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn cấp nước nhằm duy trì an sinh cho người dân và phát triển bền vững, theo các thành viên chính phủ và chuyên gia hàng đầu ngành nước.

"Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam - Úc 2021" lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, đã nhận được thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Những thách thức cũng như các giải pháp và định hướng chính sách cho chương trình hợp tác tương lai giữa ngành nước của hai quốc gia Việt Nam - Úc được các chuyên gia, doanh nghiệp ngành nước đôi bên trao đổi.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Úc tại Việt Nam - bà Robyn Mudie nhấn mạnh, nước là một lĩnh vực cơ bản trong việc mở rộng quan hệ đầu tư và thương mại song phương giữa 2 nước. Hai nước đã và đang phát triển các dự án tập trung vào sức sống cho các dòng sông, quy hoạch tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả thủy lợi và tìm kiếm các giải pháp bền vững hơn cho các thách thức về nước toàn cầu.

"Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" quy tụ hơn 370 thành viên của VWSA và hàng trăm doanh nghiệp tại Úc, tập hợp 22 bài tham luận từ các diễn giả Việt Nam và 18 bài của diễn giả quốc tế tại năm diễn đàn: Lãnh đạo Trẻ ngành nước; Đại dịch Covid-19 và Kế hoạch thích ứng; An toàn cấp nước cho phát triển bền vững: Chính sách và quy định; Tạo điều kiện cho khu vực tư nhân tham gia vào ngành nước; Đổi mới sáng tạo để đạt được an toàn cấp nước.

"Tôi mong rằng kết quả của Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc là những kinh nghiệm quý báu trong quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp, chia sẻ công nghệ mới, các sáng kiến đề xuất khung chính sách, các giải pháp cho phát triển bền vững sẽ được tham khảo lựa chọn đưa vào các chính sách trong thời gian tới," ông Nguyễn Ngọc Điệp, Chủ tịch VWSA, phát biểu.

"Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" đã thu hút 960 bản đăng ký tham gia, với đại diện từ 26 nước, trong đó có Ấn Độ, Cambodia, Indonesia, Nepal và Thái Lan; chưa kể tới hai quốc gia trong Ban Tổ chức là Việt Nam và Úc.

Đặc biệt Triển lãm Thương mại trực tuyến được tổ chức song song cùng 5 diễn đàn thuộc sự kiện ngay từ ngày đầu tiên đã thu hút 500 người tham gia.

Tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá cao việc tổ chức sự kiện "Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam-Úc 2021" có chủ đề đang là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Úc.

Ông cũng đề nghị các cơ quan, công ty ngành nước thông qua diễn đàn này tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ các thành tựu công nghệ và giải pháp phát triển ngành, góp phần để hai nước sớm đạt được mục tiêu phát triển bền vững tới 2030 của Liên Hiệp quốc.

Sau lễ khai mạc, Diễn đàn "An toàn cấp nước cho phát triển bền vững: chính sách và an toàn nước" điểm lại kết quả đạt được trên 30 năm phát triển ngành cấp thoát nước Việt Nam, nhìn lại mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Úc trong phát triển ngành nước, xác định nhu cầu hợp tác trong tương lai với Úc và định hướng chính sách cấp thoát nước.

Trước đó, tại Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Ngành Nước ngày 15/9, các cán bộ trẻ đã chia sẻ những thách thức về cơ chế, chính sách và kỹ thuật mà ngành nước một số nước Đông Nam Á, Nepal và Úc đang đối mặt, cũng như đề xuất các giải pháp và cơ hội hợp tác trong tương lai.

Ngay sau đó, trong Diễn đàn "Đại dịch Covid-19 và Kế hoạch Cấp nước Thích ứng", các chuyên gia hàng đầu ngành nước tại Việt Nam và Úc đã nêu những giải pháp ứng phó, đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước trong bối cảnh tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 5 diễn đàn ban đầu dự kiến tổ chức tại hội trường ở Hà Nội đã được chuyển thành diễn đàn trực tuyến để đảm bảo an toàn trong khi vẫn đáp ứng được yêu cầu của Ban Tổ chức về thời gian và tính cấp bách của chủ đề xuyên suốt.

Triển lãm Thương mại Trực tuyến, thuộc chương trình của "Tuần Lễ Ngành Nước Việt Nam - Úc 2021", đã thu hút gần 40 doanh nghiệp Úc và Việt Nam tham gia. Triển lãm giới thiệu những cải tiến mới nhất trong công nghệ cấp thoát nước, quan trắc và giám sát chất lượng nước cũng như các phương thức tiên tiến trong quản lý tài sản và chống thất thoát thất thu nước.

Trên nền tảng trực tuyến, khách tham quan triển lãm có thể gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với các đơn vị triển lãm để tìm hiểu về sản phẩm, dịch vụ cũng như khám phá các cơ hội kinh doanh. Các buổi gặp này đều có phiên dịch viên hỗ trợ.

Đặc biệt, để hỗ trợ hiệu quả cho hợp tác doanh nghiệp, Ban Tổ chức thông báo nền tảng gặp gỡ trực tuyến trước mắt sẽ được duy trì tới tháng 3/2022.

Trường Thịnh