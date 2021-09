650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân vào Nam chống dịch

Dân trí Ngày 6/9, 650 cán bộ, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã tăng cường vào các tỉnh phía Nam để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và phòng, chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp, lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam, đang căng mình trên tuyến đầu phòng, chống dịch với trách nhiệm hết sức nặng nề: Vừa đảm bảo ANTT trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa đảm đương các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 như truy vết các trường hợp liên quan ca nhiễm, đảm bảo ANTT các khu cách ly tập trung, tham gia các chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch...

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND tặng hoa cán bộ, học viên tăng cường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải làm việc ngày, đêm với cường độ cao, trong sự khắc nghiệt của thời tiết, môi trường...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt "Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội", Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã tăng cường, chi viện 650 cán bộ, học viên thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Trong đó, tăng cường 500 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương và 150 cán bộ, học viên hỗ trợ Công an tỉnh Long An.

Đây là lần thứ hai Học viện CSND tổ chức xuất quân, chi viện lực lượng cho Công an các tỉnh có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, góp phần cùng các cấp, các ngành và toàn xã hội chống dịch một cách mạnh mẽ, thể hiện ý chí quyết tâm, trách nhiệm cao nhất với Tổ quốc và nhân dân.

650 chiến sĩ lên đường vào những điểm nóng dịch Covid-19

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND ghi nhận và biểu dương tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm, lòng quyết tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các cán bộ, học viên tăng cường, chi viện cho tiền tuyến, tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời nêu rõ, đây là hành động cao đẹp, không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân mà còn thể hiện tính nhân văn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn...

Nguyễn Dương