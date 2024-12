50 hộ dân gấp rút di tản vì sạt lở đê bao sông Cổ Chiên

Tối 18/12, tin từ UBND xã An Bình (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở đê bao sông Cổ Chiên. Sự cố làm ảnh hưởng 50 hộ dân và 55ha vườn cây ăn trái.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: CTV).

Lúc 15h30 cùng ngày, UBND xã An Bình nhận được tin báo sạt lở đê bao tại phần đất của bà Nguyễn Thị Hồng, thuộc ấp An Thuận, xã An Bình.

Đoạn đê bao giáp sông Cổ Chiên bị sạt lở dài khoảng 100m, ngang 7m, làm ảnh hưởng đến khoảng 50 hộ dân sinh sống và khoảng 55ha vườn cây ăn trái.

Hiện UBND xã đã vận động người dân di dời tài sản đến nơi an toàn; tạm thời ở nhờ nhà người thân để bảo toàn tính mạng.