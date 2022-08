Will Smith xuất hiện rạng rỡ bên vợ sau cái tát tai tiếng ở Oscar

Will Smith từ từ hàn gắn tinh thần, các mối quan hệ sau bê bối bạo lực

Cái tát dành cho người đồng nghiệp Chris Rock ở lễ trao giải Oscar lần thứ 94, tháng 3/2022, không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp, hình ảnh của Will Smith mà còn tác động không nhỏ đến mối quan hệ của hai vợ chồng anh.

Sau cái tát, Will Smith phải hứng chịu sự phản ứng, chỉ trích từ dư luận toàn cầu cùng sự quay lưng từ các đồng nghiệp ở Hollywood. Nam diễn viên phải nhận án phạt bị cấm tham dự lễ trao giải Oscar và nhiều sự kiện của Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ trong vòng 10 năm. Bản thân anh cũng chủ động làm đơn rút khỏi Viện.

Will Smith xuất hiện vui vẻ, rạng rỡ, ngày 14/8 (Ảnh: JJ).

Gần nửa năm qua, Will Smith lui về ở ẩn, ít xuất hiện trên truyền thông và liên tục bày tỏ sự ân hận vì hành động nóng nảy của mình.

Ngày 14/8 vừa rồi, giới săn tin đã bắt gặp Will Smith và vợ, nữ diễn viên Jada Pinkett, tay trong tay ở nơi công cộng. Đây là lần đầu tiên Will Smith và vợ xuất hiện cùng nhau ở nơi đông người. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy bên nhau tại lễ trao giải Oscar 2022 từ tháng 3/2022.

Tạp chí Heat cho biết, vợ chồng tài tử King Richard không nói chuyện, giao tiếp với nhau sau lùm xùm. Mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng. "Cả hai xảy ra nhiều vấn đề trong những năm qua. Nếu ly hôn, Will Smith và Jada Pinkett chia nhau khối tài sản trị giá 350 triệu USD. Đó có thể là một trong những cuộc ly hôn tồi tệ nhất trong lịch sử showbiz và kéo dài hơn cả vụ chia tay giữa Angelina - Brad. Dễ nhận thấy Will Smith sẽ không muốn điều đó xảy ra", tờ Heat dẫn lời nguồn tin.

Vợ chồng Will Smith và Jada Pinkett xuất hiện cùng nhau lần đầu sau bê bối bạo lực tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: JJ).

Will Smith và Jada Pinkett gặp nhau lần đầu trong đợt thử vai của loạt phim truyền hình The Fresh Prince of Bel-Air vào năm 1994. Cả hai hẹn hò vào năm 1995, sau khi Will ly hôn Sheree Zampino. Năm 1997, Will và Jada tổ chức lễ cưới với 100 khách mời. Tính đến nay, họ đã bên nhau 25 năm với tư cách vợ chồng, có hai đứa con tài năng và nổi tiếng.

Trong bài viết mừng kỷ niệm ngày cưới, Will cho biết thời gian chung sống với Jada giúp anh thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu. "Anh đã học cách tập trung giúp em tỏa sáng với những gì em muốn trở thành chứ không phải đòi hỏi em trở thành điều anh cần. Anh học được cách nuôi dưỡng những ước mơ của em chứ không bắt em đáp ứng những nhu cầu ích kỷ của anh", tài tử bày tỏ với bạn đời.

Will Smith và vợ - Jada Pinkett đã có 25 năm chung sống và hai con (Ảnh: AP).

Cuộc hôn nhân 25 năm của Jada và Will trải qua nhiều sóng gió. Bản thân Jada không muốn tiến tới hôn nhân bởi khi đó, cô còn quá trẻ. Cô tâm sự trong show truyền hình: "Tôi đã chịu áp lực rất lớn. Bạn biết đấy, là diễn viên trẻ, còn cả sự nghiệp phía trước, tôi lại mang thai trong độ tuổi đôi mươi và chẳng biết phải làm gì. Nhưng tôi biết rằng, bản thân chưa bao giờ muốn kết hôn".

Từ năm 2011, Will và Jada liên tục vướng tin ly hôn. Truyền thông Hollywood tung tin Jada ngoại tình với Marc Anthony trong khi Will bị tố có quan hệ tình cảm với bạn diễn Margot Robbie khi quay bộ phim Focus (năm 2015).

Trả lời phỏng vấn tờ GQ vào năm 2021, Will Smith xác nhận cả anh và Jada đều có quan hệ ngoài luồng với người khác. Jada thừa nhận cặp kè với August Alsina, đàn em kém cô tới 21 tuổi và là bạn của con trai cô.

Jada đã thú nhận điều này với chồng khi hai người ngồi lại nói chuyện trong show Red Table Talk. Bản thân Will Smith cũng thừa nhận từng có mối quan hệ ngoài luồng nhưng anh không muốn nói rõ về điều này.

Will Smith và Jada xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: Getty Images).

Sau những sóng gió hôn nhân, Jada và Will đã quyết định nắm tay nhau thật chặt. Hai người quyết định chung sống, nhưng sẽ cho đối phương những khoảng trời riêng. "Tôi luôn nói với Will: "Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là mỗi khi soi mình trong gương, anh thấy ổn"", Jada từng tiết lộ trên HuffPost Live.

Thế nhưng, vụ ồn ào bạo lực tại Oscar 2022 lại khiến mối quan hệ giữa Will và vợ nảy sinh rạn nứt mới. Một nguồn tin cho hay, sau scandal bạo lực, Will Smith tới Mumbai, Ấn Độ để trị liệu tinh thần còn Jada Pinkett và các con vẫn hoạt động nghệ thuật ở Mỹ. Vợ chồng họ chưa gặp nhau trong nhiều tháng.

Trở về từ chuyến trị liệu tinh thần, tài tử King Richard chia sẻ, anh như hồi sinh, vui vẻ và tĩnh tâm hơn. Anh đã sẵn sàng tham gia các dự án mới, trước mắt là bắt tay thực hiện phim hậu truyện I Am Legend 2.

Ngoài ra, Will Smith đã đăng video gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock. Trong clip, anh bày tỏ: "Tôi đã liên hệ với Chris và được biết anh ấy chưa sẵn sàng nói chuyện. Nếu muốn, anh ấy sẽ chủ động. Nhưng tại đây, tôi muốn nói lời xin lỗi anh. Hành vi của tôi không thể chấp nhận được. Tôi sẵn sàng ra gặp mặt và xin lỗi anh khi anh sẵn sàng".

Will Smith tiếp tục gửi lời xin lỗi Chris Rock nhưng không được chấp nhận (Ảnh: Getty Images).

Jada Pinkett Smith cũng lên tiếng thúc đẩy sự hòa giải giữa chồng và đồng nghiệp. Cô nói: "Hy vọng sâu sắc nhất của tôi là hai người đàn ông thông minh, tài giỏi có cơ hội hàn gắn, trò chuyện và hòa giải. Chúng tôi cần cả hai người".

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Entertainment Tonight, Chris Rock không chấp nhận lời xin lỗi và cũng không có ý định liên hệ, trò chuyện lại với Will Smith. "Tại sao đến giờ Will mới quay video xin lỗi. Video này chỉ có lợi cho bản thân anh ấy. Will đang cần sự tha thứ của công chúng chứ không phải Chris", một nguồn tin thân cận với Chris Rock chia sẻ.

Các nhà sản xuất vẫn ủng hộ Will Smith sau bê bối bạo lực

Nhiều tháng sau sự kiện Will Smith tát đồng nghiệp ngay trên sân khấu Oscar, nhà sản xuất Will Packer của lễ trao giải Oscar 2022 đã lên tiếng và nhắc về vụ việc lùm xùm. Theo đó, nhà sản xuất này khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Will Smith trong chặng đường sắp tới.

Will Smith đăng clip và gửi lời xin lỗi Chris Rock (Ảnh chụp màn hình).

"Tôi thích việc anh ấy rất minh bạch trong cả quá trình của mình. Rõ ràng anh ấy đang trải qua quá trình phục hồi của chính bản thân mình. Tôi nghĩ, anh ấy đã có ba thập kỷ làm việc trong ngành này. Anh ấy đã trở thành một con người hoàn toàn đối ngược với chỉ vài giây mọi người nhìn thấy trên truyền hình. Đó là lí do vì sao tôi vẫn ủng hộ anh ấy", nhà sản xuất Will Parker trả lời phỏng vấn của Entertainment Tonight.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nhà sản xuất của giải Oscar ủng hộ hành vi bạo lực. Will Parker khẳng định yêu quý cả Will Smith, Chris Rock và sẽ không để sự việc này làm ảnh hưởng tới quyết định của bản thân.

Trước đó, Willow Smith - con gái của Will Smith cũng nhắc tới việc bố mình hành hung đồng nghiệp ngay trên sóng truyền hình. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên trẻ khẳng định không giận bố mình về hành động này.

"Tôi nghĩ cả gia đình tôi đều là con người và tôi chấp nhận mọi thành viên trong gia đình với tính cách riêng. Từ vị trí của chúng tôi, đôi khi tính cách của con người không được chấp nhận. Chúng tôi bị đánh giá bởi một hành động của mình và bị coi có lối sống không lành mạnh. Chuyện của bố tôi không khiến tôi sợ hãi", Willow nói.