Vừa đẹp, vừa giàu, Kim Kardashian còn sở hữu nhan sắc không đổi suốt 20 năm

Dân trí Đi qua 3 cuộc hôn nhân, 2 lần sinh nở, nuôi 4 con nhỏ, và luôn làm việc hết mình, Kim Kardashian cho thấy ngay cả thời gian cũng không thể "bào mòn" nhan sắc của cô.

Một bức ảnh Kim Kardashian từng chụp với một người bạn từ cách đây 20 năm.

Hiện tại, ngôi sao truyền hình thực tế kiêm nữ doanh nhân người Mỹ Kim Kardashian (40 tuổi) đã chạm mốc tài sản "tỷ USD". Tính đến tháng 4/2021, tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) ước tính tài sản của Kim Kardashian đã cán mốc một tỷ USD, điều này giúp cô trở thành một nữ tỷ phú. Trên chặng hành trình đã đi qua, Kim cho thấy mình không thay đổi chút nào về diện mạo.

Dù đã ở tuổi "tứ tuần", nhưng khi thực hiện lại một bức ảnh từng chụp với một người bạn từ cách đây 20 năm, Kim cho thấy mình không hề bị "xuống hạng nhan sắc" dù đi qua năm tháng, đi qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, 2 lần sinh nở, nuôi 4 con nhỏ (2 người con nhỏ nhất của Kim được sinh bằng phương pháp nhờ người mang thai hộ), cô còn làm việc hết mình (kinh doanh thời trang, mỹ phẩm), thậm chí có tham vọng trở thành một nữ luật sư và đã theo học được một thời gian...

Bức ảnh thời trẻ ghi lại hình ảnh Kim và chuyên gia truyền thông Allison Statter, một người bạn lâu năm của cô, ảnh chụp từ cách đây 20 năm. Hồi năm ngoái, hai người bạn đã thực hiện một bức ảnh mới có cách tạo dáng tương tự nhân dịp cùng tham dự một sự kiện, nhưng phải tới tuần này, Kim mới đăng tải hai bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội. Hai người bạn đã quen biết nhau từ thời còn đi học.

Cũng trong tuần này, Kim chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội của mình nhân dịp chồng cũ - rapper Kanye West bước sang tuổi 44 rằng: "Yêu anh cả cuộc đời". Đăng tải này có thể hiểu là một cách để Kim cho thấy thái độ thiện chí, tích cực mà cô muốn dành cho rapper Kanye West sau khi hai người bước ra khỏi hôn nhân.

Hồi tháng 2 năm nay, Kim đệ đơn ly hôn sau gần 7 năm gắn bó với Kanye West và có 4 người con chung. Qua những chia sẻ của Kim trong sê-ri truyền hình thực tế "Keeping Up with the Kardashians" vừa lên sóng mới đây, Kim hé lộ rằng lý do dẫn tới việc cô đệ đơn ly hôn là bởi cô cho rằng chồng cũ xứng đáng được ở bên một người phụ nữ có thể cùng anh di chuyển đến bất cứ nơi nào mà anh mong muốn.

Trong những chia sẻ của Kim, cô đánh giá Kanye là "một người cha tuyệt vời, đã làm được những điều tuyệt vời", nhưng bản thân cô vì những lý do khác nhau cần ổn định nơi ở, không thể cùng chồng di chuyển khắp nơi, trong khi phong cách sống mà Kanye ưa thích là liên tục di chuyển đến những nơi ở mới.

Cách Kim chia sẻ cho thấy cô nhận về mình nhiều điều dẫn tới ly hôn và hoàn toàn không đề cập tới những bất ổn tâm lý, những phát ngôn gây tranh cãi từng có của Kanye West về gia đình.

Kim cũng tâm sự rằng cô cảm thấy bản thân mình đã quá thất bại khi trải qua cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ.

Ngoài ra, Kim cũng tâm sự rằng cô cảm thấy bản thân mình đã quá thất bại khi trải qua cuộc hôn nhân thứ 3 đổ vỡ, trước Kanye West, Kim từng có hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi với hai người đàn ông là Damon Thomas và Kris Humphries.

Hiện tại, Kim vẫn đang nỗ lực với việc kinh doanh mỹ phẩm và đồ nội y định hình cơ thể, cô đang tiếp tục tung ra những dòng sản phẩm mới.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail