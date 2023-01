Vừa chụp ảnh bị thương tích, tài tử gặp tai nạn nguy kịch ngoài đời thực

Poster phim "The Mayor of Kingstown" trước khi được chỉnh sửa (Ảnh: Daily Mail).

Nền tảng trực tuyến chiếu bộ phim nhiều tập "The Mayor of Kingstown" đã quyết định thay đổi hình ảnh của nam chính Jeremy Renner trên poster phim, bởi hình ảnh nhân vật bị thương tích trên poster gợi liên tưởng tới biến cố nghiêm trọng vừa xảy ra với nam diễn viên Jeremy Renner ngoài đời thực.

Nam diễn viên Jeremy Renner đã điều khiển xe ủi tuyết để dọn tuyết xung quanh nhà mình trong ngày đầu năm mới. Nhà riêng của anh nằm ở bang Nevada (Mỹ). Trong quá trình dọn tuyết, Renner đã gặp phải tai nạn nghiêm trọng, anh bị chiếc xe ủi tuyết cán qua người.

Trước đó, nam tài tử muốn giúp một người đi xe máy gặp khó trong lúc di chuyển giữa cảnh tuyết rơi dày. Renner đã lấy chiếc xe ủi tuyết của nhà mình ra để dọn tuyết, nhưng rồi vấn đề xảy ra khi Renner đã bước xuống khỏi xe nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh. Anh đã cố gắng nhảy lên buồng lái của chiếc xe ủi tuyết để xử lý vấn đề, nhằm dừng chiếc xe nặng 6,5 tấn lại.

Chính lúc này, anh bị chiếc xe cán qua người. Renner bị thương nặng nhất ở chân, lồng ngực của anh cũng bị tác động khá nặng. Renner nhập viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mất máu và bị thương nặng ở nhiều chỗ. Đã có thời điểm Renner rơi vào tình trạng nguy kịch, nhưng rất may mắn, anh đã qua khỏi, tình trạng của Renner nhanh chóng ổn định.

Poster phim "The Mayor of Kingstown" sau khi được chỉnh sửa (Ảnh: Daily Mail).

Dù vậy, Renner sẽ phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Trong tương lai, nam diễn viên 52 tuổi sẽ còn phải tiếp tục trải qua những ca phẫu thuật, nhưng các bác sĩ muốn có sự giãn cách giữa các ca phẫu thuật, để cơ thể của Renner có đủ thời gian thực hiện cơ chế tự hồi phục, trước khi những can thiệp cần thiết được tiến hành.

Hiện tại, một số nguồn tin thân cận với nam diễn viên cho biết rằng chặng đường bình phục đối với Jeremy Renner sẽ phải kéo dài nhiều năm.

Hình ảnh Jeremy Renner mình đầy thương tích xuất hiện trên poster quảng bá phim "The Mayor of Kingstown" khiến nền tảng chiếu phim trực tuyến cảm thấy khá nhạy cảm ở thời điểm này. Vì vậy, họ quyết định chỉnh sửa lại hình ảnh để những vết thương trong tạo hình của anh trên poster phim mờ đi.

Thời điểm mà nền tảng chiếu phim trực tuyến thực hiện động thái này là ngay trước khi phần 2 của seri phim ra mắt khán giả (vào ngày 15/1 vừa qua). Động thái này nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng và các đồng nghiệp của Renner.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy tới với Renner vào đúng ngày 1/1 vừa qua. Renner đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất bằng trực thăng. Anh phải trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp và lưu lại trong bệnh viện cho tới đầu tuần này mới được về nhà. Dù vậy, chặng hành trình điều trị và hồi phục của Renner sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Ngay khi còn ở trong bệnh viện, Renner đã nhờ người thân chụp ảnh và thực hiện những đăng tải cập nhật tình hình để trấn an các fan (Ảnh: Daily Mail).

Trên mạng xã hội, Renner vẫn luôn thể hiện sự bình tĩnh, vững vàng và lạc quan. Ngay khi còn ở trong bệnh viện, Renner đã nhờ người thân chụp ảnh và thực hiện những đăng tải cập nhật tình hình để trấn an các fan. Sau khi được trở về nhà, Renner cho biết anh đã cùng gia đình xem tập phim mới của seri phim "The Mayor of Kingstown".

Trong đăng tải mới nhất của mình, Renner cho biết: "Dù não bộ tôi vẫn còn khá tù mù trong quá trình hồi phục, tôi thực sự cảm thấy phấn khích khi được xem tập phim mới của seri "The Mayor of Kingstown" cùng với gia đình ở tại ngôi nhà của mình". Nam diễn viên Jeremy Renner vừa bước sang tuổi 52 trong những ngày đầu tháng 1 này.