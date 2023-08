Vũ Quốc Việt giải thích việc lấy tựa tiếng Anh cho ca khúc tiếng Việt

Nhận được sự chú ý của khán giả khi đổi nghệ danh thành Vuvu, Vũ Quốc Việt tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, MV mới mang tên Please don't go của anh lại vấp phải một số ý kiến về tựa đề bài hát.

Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 của Vũ Quốc Việt sau khi anh chính thức đổi nghệ danh. Ca khúc do chính nam nhạc sĩ chắp bút và thể hiện, với nội dung về tình yêu sâu đậm của một người đàn ông si tình.

Bài hát có ca từ tiếng Việt nhưng xen kẽ một số câu tiếng Anh như "No", "Please don't go"... Điều này khiến một số khán giả có ý kiến trái chiều. Đặc biệt, tựa đề bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng khiến một số người nghe tỏ ra không hài lòng.

Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt đổi nghệ danh thành Vuvu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lý giải về việc sử dụng tiếng Anh để đặt tựa đề cho ca khúc, Vuvu nói: "Tôi nghĩ việc đặt tên ca khúc bằng tiếng Anh và lồng ghép ca từ tiếng Anh vào lời bài hát giúp nhấn mạnh sự nuối tiếc và níu kéo trong tình yêu của một gã đàn ông si tình.

Đó cũng thể hiện tinh thần hội nhập của âm nhạc Việt Nam với thị trường âm nhạc quốc tế. Với vai trò một ca sĩ - nhạc sĩ, lúc nào tôi cũng mong muốn âm nhạc Việt Nam sẽ tạo nên những dấu ấn rực rỡ trên toàn cầu".

Vũ Quốc Việt bộc bạch đây là một bản tình ca hiện đại, mang đậm hình ảnh và màu sắc của anh. Lần trở lại này, nam nhạc sĩ lột xác với hình tượng chàng trai si tình, ôm đàn guitar nhưng vẫn giữ chất giọng khàn đặc trưng.

Chủ nhân của ca khúc Giấc mơ cánh cò tâm sự thêm: "Trái tim của tôi luôn có sự nhiệt huyết và đam mê dành cho âm nhạc nên tôi không ngại thử sức mình để hóa thân hay trải nghiệm những hình tượng mới, phong cách mới".