Vụ giết người, vứt xác ghê sợ của nhà sản xuất người Mỹ

Theo CBS News, nhà sản xuất David Brian Pearce, 40 tuổi, đã bị buộc tội giết người trong vụ dùng ma túy quá liều khiến hai phụ nữ bất tỉnh rồi tử vong tại bệnh viện ở Nam California, Mỹ. Theo Fox News, nạn nhân trong vụ việc là người mẫu Christy Giles và bạn của cô - kiến trúc sư Hilda Marcela Cabrales-Arzola.

Người đàn ông 40 tuổi này cũng bị buộc thêm tội bán, vận chuyển, cung cấp chất cấm. Bạn của Pearce, nam diễn viên Brandt Osborn, cũng liên quan đến vụ giết người mẫu Christy Giles, bị buộc hai tội danh. Tuy nhiên, luật sư của anh - Michael Artan cho biết thân chủ phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Nhà sản xuất David Brian Pearce (phải) bị buộc tội giết người, buôn bán, vận chuyển chất cấm (Ảnh: New York Post).

Luật sư của Pearce, Jacob Glucksman, nói với tờ Los Angeles Times rằng, thân chủ của ông "kiên quyết và phủ nhận mọi liên quan đến cái chết đáng tiếc của những người phụ nữ này".

David Brian Pearce bị bắt vào tháng 12/2021 vì liên quan đến cái chết của người mẫu Christy Giles, 24 tuổi và bạn của cô, kiến trúc sư Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 tuổi.

Lần cuối cùng Giles và Cabrales-Arzola xuất hiện là tham dự một bữa tiệc tại một nhà kho ở Los Angeles, Mỹ. Các nhà chức trách tin rằng sau đó họ đã đến nhà của Pearce.

Cảnh sát cho biết, Giles được tìm thấy đã tử vong bên ngoài bệnh viện Nam California, Mỹ, sau khi những người đàn ông đeo mặt nạ trên một chiếc xe không có biển số đã thả cô ở đó.

Cabrales-Arzola bị bỏ lại tại một bệnh viện ở Los Angeles, Mỹ. 11 ngày sau khi nằm viện, cô được xác nhận tử vong. Văn phòng điều tra của Los Angeles, Mỹ, phát hiện hai người phụ nữ này chết do dùng thuốc quá liều. Họ cũng tìm thấy ma túy trong máu của hai nạn nhân.

Christy Giles, 24 tuổi và Hilda Marcela Cabrales-Arzola, 26 tuổi là nạn nhân của vụ việc thương tâm (Ảnh: New York Post).

Chồng của Giles, Jan Cilliers, nói với The New York Post rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi David Brian Pearce bị buộc tội. Cilliers chia sẻ: "Không bao giờ có thể có công lý thực sự cho cái chết của Christy và Marcela. Chúng tôi chỉ hi vọng sẽ không có thêm những nạn nhân giống như họ trong tương lai".

Công tố viên ở Los Angeles, Mỹ, cho biết tội trạng của Pearce chưa dừng lại ở đó. Người đàn ông này bị điều tra thêm về cáo buộc tấn công tình dục 7 phụ nữ khác từ năm 2007 đến năm 2020.

"David Brian Pearce có thể chịu hình phạt bổ sung trong tương lai vì chúng tôi tin còn nhiều nạn nhân ngoài kia bị anh ta tấn công", luật sư ở Los Angeles - George Gascón phát biểu trong họp báo ngày 5/7. Ông đồng thời kêu gọi các nạn nhân khác đệ trình đơn kiện.

David Brian Pearce là nhà sản xuất không mấy tiếng tăm hoạt động ở Mỹ. Anh bị bắt vào tháng 12/2021 nhưng sau đó vì không đủ bằng chứng, cảnh sát cho phép Pearce tại ngoại khi nộp một triệu USD (23 tỷ đồng) tiền bảo lãnh. Sắp tới, Pearce sẽ bị mang ra xét xử ở tòa án thượng thẩm Los Angeles, Mỹ.