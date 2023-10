Vũ Cát Tường: "Suốt 3 năm qua, tôi chỉ đặt cho mình một câu hỏi"

Đêm nhạc Người bình thường của Vũ Cát Tường diễn ra vào tối 14/10 tại TPHCM, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Theo Ban Tổ chức, sân khấu đêm nhạc được sắp đặt theo bố cục gồm: Giấy viết nhạc, cây bút, hộp nhạc và đàn piano để miêu tả về những thứ thân thuộc của Vũ Cát Tường.

Mở đầu đêm nhạc, Vũ Cát Tường xuất hiện cùng hiệu ứng hologram (kỹ thuật ghi hình 3D) trên sân khấu. Ca sĩ trình bày Vết Mưa, Đông cho phần mở đầu, tiếp đó là những sáng tác quen thuộc như Em ơi, San Francisco, Stardom...

Vũ Cát Tường (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ở chương 2 "Lost", Vũ Cát Tường nói lên nỗi lòng của con người trước những mất mát với Vô vi, Vô cực, Tìm hành tinh khác, Hỏi thăm...

Xuyên suốt chương trình không có MC, Vũ Cát Tường một mình làm chủ sân khấu, dẫn dắt khán giả bằng câu chuyện của chính mình.

Giọng ca 9x chia sẻ: "Trong suốt 3 năm qua, có một câu hỏi mà tôi đặt ra cho chính mình là nếu tất cả mọi sự đều có số phận của riêng nó thì những ý chí và nỗ lực của mình, của mỗi người có ý nghĩa gì đây?

Rõ ràng ngay từ đầu, chính mình là người tự khởi xướng để đi con đường này, và đi theo ý mình muốn, nhưng trên đường đi, số phận cũng đã bẻ lái theo ý của chính nó. Vậy giữa ý chí của bản thân và số phận đã được định sẵn, điều gì sẽ chiến thắng?".

Cuối cùng, Vũ Cát Tường tự đưa ra câu trả lời: "Cái gì chiến thắng cũng không còn quan trọng nữa. Vì tâm thế tôi đã khác xưa, không còn nhất nhất mọi thứ phải theo ý mình, mà là chấp nhận tất thảy mọi thứ sẽ xảy đến với mình dù là như ý hay bất như ý.

Ngày xưa mình chỉ làm những điều mình yêu, giờ mình đã học được cách yêu từng điều mình làm. Giấc mộng phi thường cũng vì thế không còn quan trọng nữa".

Vũ Cát Tường giao lưu với khán giả tại đêm nhạc (Ảnh: Ban Tổ chức).

Mở đầu cho chương 3 "Found", Vũ Cát Tường gây bất ngờ với sáng tác mới mang tên Từng là, sau đó là loạt ca khúc mang đậm dấu ấn của ca sĩ như Hành tinh ánh sáng, If, Cô gái ngày hôm qua và Yêu xa.

Vũ Cát Tường nói: "Nếu hỏi tôi giữa hành trình và đích đến, cái gì quan trọng hơn? Tôi sẽ trả lời là những người bạn đồng hành, người đi cùng mình mới là điều quan trọng.

Vui hay khổ, thành hay bại, đường lớn hay đường nhỏ, cái gì cũng được cả. Miễn khi quay sang mình có thể thấy những người bạn đồng hành luôn ở đó cùng mình, ở bên mình dù trong hoàn cảnh nào. Tất cả những thứ còn lại chỉ là phụ họa thôi".

Vũ Cát Tường gây ấn tượng với tóc trắng cá tính (Ảnh: Ban Tổ chức).

Đến chương 4 "To Zero", Vũ Cát Tường thể hiện loạt ca khúc sôi động: You Are Mine, Gió, The Party Song, Dont You Go, Mơ và bài hát chủ đề Người bình thường.

Suốt 22 phần trình diễn, giọng hát của Vũ Cát Tường được khen ngợi giàu cảm xúc và giữ chắc cao độ. Hơn 1.000 khán giả có mặt bày tỏ sự luyến tiếc ở phút cuối, không muốn ra về.