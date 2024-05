Vợ cũ tỷ phú Bill Gates tháo nhẫn trên ngón áp út khi gặp lại chồng cũ

Hai người cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp Đại học của cô con gái cả Jennifer Gates hôm thứ 7 vừa qua. Jennifer đã hoàn tất việc học tại trường y Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, Mỹ.

Sau khi dự lễ tốt nghiệp của Jennifer, cả ông Bill và bà Melinda đều có những lời bình luận chúc mừng dấu mốc quan trọng của cô con gái cả. Những bình luận này được họ viết trên tài khoản mạng xã hội của Jennifer.

Bà Melinda Gates và con gái út Phoebe xuất hiện tại lễ tốt nghiệp của con gái cả Jennifer (Ảnh: People).

Tỷ phú Bill Gates đến dự sự kiện một mình, ông không đi cùng bạn gái Paula Hurd (Ảnh: People).

Tỷ phú Bill Gates viết: "Điều mà con đạt được hôm nay cũng như từng ngày nỗ lực để đưa tới thành tích này là một niềm tự hào cho chính con và cho gia đình. Cha rất tự hào vì con đã hoàn thành việc học ở trường y. Cha chờ đợi được thấy con có những bước tiến trong sự nghiệp trong lĩnh vực này. Cha tin rằng các bệnh nhân của con sẽ cảm thấy may mắn khi có con chăm sóc sức khỏe cho họ".

Trong bình luận của mình, bà Melinda viết: "Jennifer, mẹ rất tự hào vì con, con cũng tự hào về chính mình nhé. Đây là một minh chứng tuyệt vời cho niềm đam mê, trí tuệ và sự chăm chỉ của con. Mẹ rất chờ đợi được thấy chặng hành trình sau này sẽ đưa con tới những đâu".

Trong chia sẻ của bản thân trên mạng xã hội, Jennifer viết: "Bác sĩ Gates... Thật không thể tin nổi tôi và người thân đã đạt tới dấu mốc này. Một nguồn cảm hứng xuất hiện từ thuở ấu thơ nay đã trở thành hiện thực.

Đó là một hành trình dài của việc nỗ lực học tập, vượt qua các kỳ thi, những đêm thức khuya để học, những giọt nước mắt, tính kỷ luật và rất nhiều khoảnh khắc nghi ngờ chính bản thân mình...

Nhưng đỉnh cao mà ta đạt đến sẽ luôn khỏa lấp mọi vực sâu mà ta đã đi qua. 5 năm đã trôi qua, tôi rất biết ơn trải nghiệm mà mình đã có. Tôi mắc nợ và biết ơn các thầy cô, những người dẫn đường, bạn bè và người thân, vì sự hỗ trợ không ngừng nghỉ họ dành cho tôi trên chặng đường đã qua".

Jennifer Gates xuất hiện trước lễ tốt nghiệp (Ảnh: People).

Jennifer Gates cùng chồng con đang sống tại một biệt thự đắt giá ở New York (Ảnh: People).

Ông Bill và bà Melinda đã hoàn tất thủ tục ly hôn trong tháng 8/2021 ở thời điểm vài tháng sau khi hai người tuyên bố chia tay. Trước đó, họ đã có 27 năm gắn bó trong hôn nhân và có 3 con chung gồm con gái cả Jennifer (28 tuổi), con trai Rory (24 tuổi) và con gái út Phoebe (21 tuổi).

Tháng 5/2023, ông Bill và bà Melinda đã tham dự lễ tốt nghiệp của Jennifer tại Đại học Columbia, khi ấy, Jennifer nhận được tấm bằng cử nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Vài tháng sau, ông Bill và bà Melinda lại cùng dự tiệc sinh nhật đón tuổi 21 của cô con gái Phoebe tại New York.

Thời gian gần đây, bà Melinda gây chú ý vì thường đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út của bàn tay trái. Động thái này làm dấy lên những đồn đoán về việc bà đang ở trong mối quan hệ tình cảm mới và có thể đã đính hôn.

Dù vậy, người đại diện của bà Melinda đã lên tiếng khẳng định bà đang thực sự độc thân và không đính hôn với ai. Trong cuộc gặp mới nhất với ông Bill, bà Melinda không đeo nhẫn trên ngón đặc biệt. Đây là cuộc gặp đầu tiên của hai người trong vòng 8 tháng trở lại đây.