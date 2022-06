Vì sao Paris Hilton từ chối biểu diễn tại sự kiện của Tổng thống Mỹ Biden?

Paris và Britney có mối quan hệ thân thiết hồi đầu thập niên 2000 (Ảnh: Page Six).

Nguyên nhân là bởi thời gian biểu diễn trùng đúng thời điểm mà người bạn cũ của cô - nữ ca sĩ Britney Spears tổ chức hôn lễ. Paris đã quyết định từ chối lời mời biểu diễn tại sự kiện do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức để có thể đi dự lễ cưới của Britney.

Paris Hilton (41 tuổi) vừa chia sẻ trong sê-ri tự sự "This Is Paris": "Tôi đã được mời biểu diễn trong vai trò DJ tại một sự kiện do Tổng thống Biden đại diện tổ chức, sự kiện diễn ra vào buổi tối ngày thứ 5 vừa qua, nhưng đối với tôi, đi dự lễ cưới của Britney là điều rất quan trọng.

Tôi sẽ không chia sẻ chi tiết về hôn lễ của Britney bởi đó là sự kiện của cô dâu và chú rể, Britney phải là người kể ra câu chuyện của mình. Tất cả những gì tôi có thể nói, đó là tôi rất vui mừng cho Britney. Cô ấy trông rất tuyệt vời và tôi rất vui vì được thấy cô ấy đã tìm thấy câu chuyện cổ tích hạnh phúc cho mình".

Theo thông tin mà bản tin CBS News (Mỹ) đưa ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có mặt tại thành phố Los Angeles, bang California, trong ngày thứ 5 vừa qua để tham dự một sự kiện quan trọng có sự góp mặt của nhiều chính khách đến từ những quốc gia khác. Trước đó, Paris Hilton đã nằm trong danh sách những nghệ sĩ được mời tham gia biểu diễn tại tiệc chiêu đãi của sự kiện.

Paris đã quyết định từ chối lời mời biểu diễn tại sự kiện do Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức để có thể cùng chồng đi dự lễ cưới của Britney (Ảnh: Page Six).

Các ngôi sao tới dự lễ cưới của Britney Spears (Ảnh: Page Six).

Dù vậy, Paris đành phải từ chối lời mời để có thể có mặt tại thành phố Thousand Oaks, bang California, dự hôn lễ của Britney. Bên cạnh Paris Hilton, một số ngôi sao khác cũng đã có mặt tại sự kiện này, gồm có nữ ca sĩ Madonna, nữ ca sĩ Selena Gomez, nữ diễn viên Drew Barrymore, nhà thiết kế thời trang Donatella Versace.

Paris và Britney có mối quan hệ thân thiết hồi đầu thập niên 2000, khi ấy, cả hai đều đang là những ngôi sao showbiz. Cùng với nữ diễn viên Lindsay Lohan, họ từng tạo thành bộ ba ngôi sao nữ "nổi loạn" ở Hollywood hồi đầu những năm 2000.

Britney, Paris và Lindsay từng là bộ ba xuất hiện bên nhau tại các cuộc vui, nhưng về sau này, mối quan hệ giữa Lindsay và Paris trở nên căng thẳng, họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Hơn thế, Lindsay giờ chủ yếu sinh sống ở bên ngoài nước Mỹ, nên mối quan hệ giữa cô và giới showbiz tại Mỹ cũng hạn chế.

Bộ ba nổi tiếng và tai tiếng nhất Hollywood hồi thập niên 2000 (Ảnh: Page Six).

Hồi thập niên 2000, nữ ca sĩ Britney Spears, nữ ca sĩ Paris Hilton và nữ diễn viên Lindsay Lohan là 3 ngôi sao khét tiếng trong hoạt động tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ở Hollywood, họ liên tục xuất hiện tại các hộp đêm. Mỗi khi họ xuất hiện hoặc rời khỏi một tụ điểm vui chơi nào, nhóm thợ săn ảnh lại chen lấn chụp hình, tạo nên hiện tượng thợ săn ảnh trong đời sống showbiz thập niên 2000.

Về Britney Spears (hiện 40 tuổi), rất nhiều bài phân tích đã chỉ ra rằng sự suy sụp tâm lý nặng nề của "công chúa pop", đến mức có những giai đoạn, Britney trở nên bất bình thường, phải điều trị tâm lý dài lâu, bị mất quyền nuôi con, bị đặt dưới chế độ giám hộ suốt hơn 13 năm... chính là bởi cô đã phải chịu áp lực căng thẳng quá mệt mỏi trước luồng tin tức showbiz liên tục xoay quanh mình.

Từng có thời, Britney đã không ngừng bị thợ săn ảnh đeo bám đến mức cô quay ra tấn công thợ săn ảnh và sau đó còn có nhiều hành động bất thường khác, khiến cô bị đưa đi điều trị tâm lý bắt buộc và kéo theo hàng loạt biến cố khác trong cuộc đời.

Hồi thập niên 2000, nữ ca sĩ Britney Spears, nữ ca sĩ Paris Hilton và nữ diễn viên Lindsay Lohan là 3 ngôi sao khét tiếng trong hoạt động tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ở Hollywood (Ảnh: Page Six).

Nhiều bài phân tích chuyên sâu của báo chí Mỹ cho rằng nếu không có sự đeo bám dai dẳng và mệt mỏi của thợ săn ảnh hồi thập niên 2000, có thể cuộc đời Britney đã khác, cô đã không phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời như những gì đã xảy ra.

Britney Spears đã phải chịu đựng nhiều đau khổ suốt gần 15 năm, chỉ tới năm 2021, truyền thông - công chúng mới được biết rằng cô đã sống trong khủng hoảng vì chế độ giám hộ quá khắc nghiệt mà chính cha ruột áp đặt lên cuộc sống của cô.

Britney đã theo đuổi một cuộc chiến pháp lý chống lại chế độ giám hộ. Trong năm 2021, Britney đã chính thức giành lại quyền tự chủ trong cuộc sống của mình, thoát khỏi chế độ giám hộ. Britney liền đính hôn với Sam Asghari - bạn trai lâu năm kém cô 12 tuổi. Đến tháng 6 này, Britney đã chính thức tổ chức hôn lễ. Dự kiến cuối năm nay, cô sẽ cho ra mắt tự truyện kể về cuộc đời mình.

Về Lindsay Lohan (hiện 35 tuổi), cô đã từng trượt ngã vì nghiện rượu và chất cấm, phải trải qua những đợt trị liệu cai nghiện, vật vã trong những vấn đề bất ổn của đời sống cá nhân, gặp rắc rối với pháp luật, cuộc sống bê tha, trượt dài, tên tuổi - hình ảnh xuống dốc trầm trọng.

Từng bước suy sụp của Lindsay đều được phản ánh trong dòng tin tức giải trí, từng hình ảnh không đẹp của cô đều được đăng tải, cả cuộc sống riêng tư và công việc của Lindsay đều hiện lên trước công chúng qua một lăng kính tiêu cực, xấu xí, méo mó...

Bộ ba liên tục xuất hiện tại các hộp đêm (Ảnh: Page Six).

Lindsay đã mất rất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống cá nhân, để từ bỏ lối sống tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, thôi trượt dài trong rượu và chất cấm, và tìm lại được sự cân bằng. Muốn sống tỉnh táo, lành mạnh hơn, Lindsay quyết định rời xa Hollywood, rời xa nước Mỹ, cô đã sống ở nước ngoài từ nhiều năm nay.

Ở nước ngoài, người ta không dành sự quan tâm cho cô, cô không bị thợ săn ảnh đeo bám, đời tư không bị săm soi. Giờ đây, Lindsay đang định cư tại Dubai, cô tiết lộ rằng bản thân hoàn toàn từ giã những cuộc tiệc tùng về đêm, bây giờ cô thích ở nhà xem phim. Lindsay thi thoảng vẫn nhận lời tham gia đóng phim ở Hollywood, dù không còn sống tại Hollywood nữa.

Trong cuộc phỏng gần đây, Lindsay nói: "Tôi vẫn đang cố gắng lãng quên tất cả những chuyện đã qua để có thể bước về phía trước. Người ta đã từng đề cập chi tiết từng sai lầm dù là nhỏ nhặt nhất của tôi trên các trang tin giải trí, nhưng không phải tất cả đều đúng sự thật. Trong cuộc đời, mỗi người đều phải đi qua những thử nghiệm, những trải nghiệm, nhưng nhiều điều người ta từng nói về tôi là sai sự thật".

Về Paris Hilton (hiện 41 tuổi), cô không gặp phải những hệ lụy nặng nề vì sự đeo bám của thợ săn ảnh. Cô vẫn duy trì công việc ổn định trong showbiz, dù sự nghiệp không thăng hoa. Trong đời tư, Paris 3 lần nhận lời cầu hôn nhưng rồi đều hủy bỏ hôn ước, đến lần đính hôn thứ 4, cô mới thực sự trở thành cô dâu.

Paris Hilton bây giờ không còn là ngôi sao thu hút nhiều sự quan tâm nữa. Sau giai đoạn theo đuổi sự nghiệp ngôi sao giải trí ở Hollywood nhưng không đạt được thành công đáng kể, Paris tập trung làm DJ tại các hộp đêm, cô mở ra các câu lạc bộ, tung ra các dòng sản phẩm...