Vì sao "Điềm báo của quỷ" phải kiểm duyệt đến 5 lần mới được ra rạp?

The first Omen (tựa Việt: Điềm báo của quỷ) do Arkasha Stevenson đạo diễn, lấy cảm hứng từ The Omen - bộ phim kinh dị huyền thoại của Mỹ năm 1976. Nhân vật chính của phim là Margaret (Nell Tiger Free), người chăm sóc trẻ em mồ côi, song bị cuốn vào các âm mưu đáng sợ của Giáo hội.

Một cảnh trong "The first Omen" (Ảnh: 20th Century Studios).

Đạo diễn Arkasha Stevenson tiết lộ The first Omen có nhiều cảnh máu me, rùng rợn đến mức phải qua 5 lần kiểm duyệt tại Mỹ. Phim cũng bị yêu cầu cắt vài cảnh để không bị dán nhãn NC-17 (cấm trẻ em dưới 17 tuổi).

Nói về việc chỉnh sửa, nhà sản xuất Keith Levine cho rằng cả ê kíp phim từng đối mặt với nhiều căng thẳng khi phải làm việc nhiều lần với Hội đồng kiểm duyệt. Song, đạo diễn Arkasha vẫn giữ lại cảnh đắt giá nhất cho phim bất chấp những tranh cãi. Bà hài lòng với bản phim sau chỉnh sửa khi thấy được phản ứng của một khán giả tại buổi công chiếu sớm.

Đạo diễn Arkasha chia sẻ: "Hơn 1 năm rưỡi, tôi đấu tranh cho cảnh quay đó. Đây chính là chủ đề phim, miêu tả nỗi kinh hoàng khi cơ thể phụ nữ bị xâm hại từ trong ra ngoài, dưới góc độ phi tình dục. Sau cùng, tôi rất tự hào về tác phẩm này".

Đạo diễn cho biết bối cảnh được bà yêu thích nhất là căn hộ nơi nữ chính Margaret sinh sống. Không gian này được tạo dựng nhiều chi tiết nhỏ khiến người xem cảm thấy ngột ngạt, lo lắng khi xem phim.

Đạo diễn Arkasha Stevenson chỉ đạo diễn xuất tại hậu trường (Ảnh: 20th Century Studios).

Nói thêm về lý do chọn địa điểm quay phim tại Rome (Italia), nhà sản xuất David S.Goyer cho biết: "Thành phố này là nơi mang lại cho bộ phim cảm giác chân thực nhất. Thực chất, Rome là một phần mà chúng tôi muốn gửi gắm về lịch sử cổ xưa, nơi có nhiều thánh tích mang đậm chất tôn giáo và lịch sử".

Tại Việt Nam, phim được gắn nhãn 18+, ra rạp toàn quốc từ 5/4.

Minh Thư