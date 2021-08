Vẻ đẹp ngỡ ngàng của "thiên nga Úc" Nicole Kidman ở tuổi 54

Dân trí Nữ diễn viên Nicole Kidman gây sửng sốt khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Marie Claire (Úc). Vẻ đẹp của nữ diễn viên "không tuổi" chưa bao giờ ngừng gây sửng sốt đối với công chúng.

Đi kèm với những bức hình ấn tượng, nữ diễn viên Nicole Kidman cũng chia sẻ về cuộc sống gia đình bên nam ca sĩ Keith Urban (53 tuổi): "Tôi ước gì tôi có nhiều con hơn, tôi ước tôi có cả chục người con, nhưng tôi không có được điều đó. Vậy nên tôi chuyển sang coi những đứa trẻ khác như con của mình. Tôi có 6 người cháu họ, là mẹ đỡ đầu của 12 người con.

Tôi rất yêu trẻ con và thích được ở bên những đứa trẻ. Bọn trẻ rất hài hước, tự nhiên, độc đáo. Rồi dần dần, ta sẽ thấy những đứa trẻ lớn lên, trưởng thành hơn và đến một thời điểm, chúng sẽ tự bước đi trên con đường của mình".

Trong cuộc hôn nhân của mình với nam ca sĩ Keith Urban (kết hôn năm 2006), Nicole Kidman có hai người con gái: Sunday (13 tuổi) và Faith (10 tuổi).

Trước khi đến với Urban, Kidman đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Tom Cruise (kết hôn năm 1990, ly hôn năm 2001). Khi còn gắn bó, họ đã cùng nhau nhận nuôi hai con người con - con gái Isabella Jane Cruise (sinh năm 1992), con trai Connor Antony Cruise (sinh năm 1995), nhưng sau khi ly hôn, hai người con nuôi này không còn duy trì liên lạc với Kidman.

Nicole Kidman có sự nghiệp diễn xuất trải dài 4 thập kỷ. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực diễn xuất, trong đó có một giải Oscar với vai diễn trong phim "The Hours" (2002) và 5 giải Quả Cầu Vàng.

Những vai diễn đưa về cho Kidman thêm 3 đề cử Oscar nằm trong các bộ phim: "Moulin Rouge!" (2001), "Rabbit Hole" (2010), "Lion" (2016).

Nicole Kidman đã có 3 lần xuất hiện trong danh sách thống kê thường niên về những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Tạp chí Time (Mỹ) đã hai lần đưa người đẹp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới hồi năm 2004 và 2018.

Năm 2020, tờ tin tức New York Times (Mỹ) đưa nữ diễn viên vào vị trí thứ 5 trong danh sách những diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ 21 tính tới thời điểm này.

Ban đầu, Kidman khởi nghiệp diễn xuất tại Úc và gây được tiếng vang tại quê nhà trước khi tới Hollywood với vai diễn đầu tiên trong "Days of Thunder" (1990), diễn xuất bên Tom Cruise. Sau đó, cô được biết đến nhiều hơn qua các phim "Far and Away" (1992), "Batman Forever" (1995), "To Die For" (1995) và "Eyes Wide Shut" (1999)...

Gia đình của Nicole Kidman hiện tại.

Nicole Kidman trong trailer phim "The Hours" (2002)

Nicole Kidman trong trailer phim "Moulin Rouge!" (2001)

