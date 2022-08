Văn sĩ nổi tiếng nước Anh qua đời vì viêm phổi

Văn sĩ, họa sĩ minh họa nổi tiếng xứ sương mù Raymond Briggs, tác giả cuốn Người tuyết, đã qua đời ở tuổi 88 vì bệnh viêm phổi tại bệnh viện Royal Sussex ở Brighton, Anh hôm 9/8 vừa qua. Raymond nổi tiếng trong vai trò một tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách dành cho trẻ em. Thông tin Raymond Briggs qua đời cũng đã được xác nhận bởi nhà xuất bản của ông ở Anh, Penguin Random House.

Briggs sinh năm 1934 tại Wimbledon, Surrey, Anh. Ông từng học trường Nghệ thuật Wimbledon từ năm 1949 đến năm 1953 chuyên ngành hội họa và trường Nghệ thuật - Thiết kế ở London, Anh.

Từ năm 1953 đến năm 1955, Raymond Briggs là lính nghĩa vụ trong quân đoàn Hoàng gia. Sau đó, ông trở lại học hội họa tại trường Mỹ thuật Slade, Anh và tốt nghiệp năm 1957.

Raymond Briggs là nhà văn, họa sĩ nổi tiếng nước Anh (Ảnh: Getty Images).

Sau một thời gian ngắn theo đuổi đam mê hội họa, Raymond Briggs đã trở thành một họa sĩ vẽ minh họa chuyên nghiệp và ông sớm bắt đầu vẽ minh họa cho các cuốn sách dành cho trẻ em. Năm 1958, ông vẽ minh họa cho tuyển tập 34 truyện cổ tích mang tên Peter and the Piskies: Cornish Folk and Fairy Tales, một tuyển tập truyện được nhà xuất bản đại học Oxford xuất bản. Ông tiếp tục cộng tác với nhà xuất bản này một lần nữa cho cuốn Hamish Hamilton Book of Magical Beasts (1966).

Năm 1961, Briggs bắt đầu dạy minh họa bán thời gian tại trường Nghệ thuật Brighton, Anh. Một trong những học sinh của ông là Chris Riddell, người đã giành được ba huy chương Kate Greenaway (một giải thưởng văn học của Anh hàng năm trao giải cho người vẽ minh họa xuất sắc trong lĩnh vực sách dành cho trẻ em).

Briggs từng dành 18 tháng để vẽ gần 900 hình minh họa cho cuốn The Mother Goose Treasury (1966), tác phẩm giúp ông giành được huy chương Kate Greenaway.

Ba tác phẩm quan trọng đầu tiên mà Briggs vừa viết vừa minh họa đều ở dạng truyện tranh. Cả ba cuốn đều được xuất bản bởi Hamish Hamilton. Đó là Father Christmas (1973), Father Christmas Goes on Holiday (1975) và Fungus the Bogeyman (1977).

Trailer phim hoạt hình "The Snowman and the Snowdog" (Video: The World of the Snowman).

Người tuyết xuất bản năm 1978 là cuốn sách hoàn toàn không có chữ, được vẽ minh họa bằng bút chì màu. Briggs nói rằng nó một phần được lấy cảm hứng từ cuốn sách trước đây của ông. "Sau thời gian viết về Fungus, tôi muốn làm một thứ gì đó dễ chịu, tươi mới, không lời và nhanh chóng", Briggs chia sẻ. Người tuyết được coi là tác phẩm thành công nhất của Raymond Briggs. Cuốn sách đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, vở nhạc kịch được dàn dựng vào mỗi dịp Giáng sinh.

Raymond Briggs kết hôn vào năm 1963 với vợ là Jean, người sau đó bị bệnh tâm thần phân liệt. Bà chết vì bệnh bạch cầu vào năm 1973, hai năm sau khi cha mẹ Raymond qua đời. Cặp đôi không có con chung

Sau khi vợ qua đời vào năm 1973, Raymond Briggs có mối quan hệ tình cảm kéo dài 40 năm với Liz Benjamin, người sau đó qua đời vì bệnh Parkinson vào năm 2015. Raymond Briggs không thích rời nước Anh và ông sống phần lớn thời gian trong một ngôi nhà nhỏ lập dị ở Westmeston, Sussex, Anh, nơi ông tiếp tục viết, vẽ minh họa cho sách và sưu tầm các bức tranh ghép hình về Nữ hoàng. Cuốn sách cuối cùng của ông mang tên Time for Lights Out được xuất bản vào năm 2019.