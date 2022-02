Vận động viên Olympic và nhà đài bị kiện vì sử dụng ca khúc không xin phép

Anh em nhà Marderosian cho rằng đài NBC (Mỹ), đội tuyển trượt băng nghệ thuật Mỹ cùng hai vận động viên trượt băng - Alexa Knierim và Brandon Frazier đã vi phạm bản quyền âm nhạc (Ảnh: Page Six).

Theo đó, những tổ chức và cá nhân này đã sử dụng bản thu âm ca khúc "House of the Rising Sun" do nhóm Heavy Young Heathens thực hiện trong một phần biểu diễn tại Thế vận hội Mùa đông Olympic Bắc Kinh 2022 đang diễn ra.

Anh em nhà Marderosian cho biết rằng hai vận động viên Knierim và Frazier đã biểu diễn trên nền nhạc là bản thu âm ca khúc "House of the Rising Sun" do họ thực hiện. Bản thu âm này vốn từng được sử dụng trong trailer bộ phim "The Magnificent Seven" (2016) và trong một quảng cáo xe hơi.

Việc sử dụng ca khúc trong hoạt động thi đấu tại Olympic trong khi các cá nhân và tổ chức liên quan chưa liên hệ để nhận được sự đồng ý từ anh em nhà Marderosian là một sự vi phạm bản quyền.

Theo anh em nhà Marderosian, việc đài NBC chiếu nội dung có sử dụng âm nhạc bị vi phạm bản quyền cũng khiến nhà đài này có liên quan trong vụ việc (Ảnh: Page Six).

Trước đây, âm nhạc của nhóm Heavy Young Heathens đã được sử dụng cho một số chương trình truyền hình, bộ phim điện ảnh, quảng cáo thương mại.

Nhóm nhạc này đã từng kiện một số nhà đài, nhà sản xuất chương trình và hãng phim vì từng vi phạm luật bản quyền khi sử dụng âm nhạc của nhóm mà không xin phép. Các vụ kiện sau đó đều được các bên dàn xếp ổn thỏa bên ngoài tòa án. Hiện tại, các bên vừa bị anh em nhà Marderosian đệ đơn kiện vẫn chưa đưa ra phát ngôn nào.